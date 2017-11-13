МВФ: економіка України запрацює ефективніше, якщо реформувати суди і захистити власність

В Україні, поряд з Молдовою, найбільший позитивний вплив на посилення продуктивності використання економічних ресурсів матиме захист прав власності і судова реформа, вказує МВФ в своєму регіональному звіті «Європа крокує вперед».

Усунення бар’єрів для прямих іноземний інвестицій та дерегуляція бізнесу є також важливими для України, однак віддача для ефективності використання економічних ресурсів буде меншою, ніж від забезпечення верховенства права.

«Після ринкової лібералізації саме судова реформа стане поштовхом для подальшої структурної трансформації регіону», – переконані в МВФ.

Україна є найбільш корумпованою державою в регіоні, що охоплює Центральну, Східну та Південно-Східну Європу, зазначають в МВФ, посилаючись на інформацію ряду джерел. Корупція та олігархічні структури стримують забезпечення верховенства права в Україні.

Значний рівень корупції та вкорінених інтересів в Україні, а також висока політична фрагментація та політичний фаворитизм є перепонами для проведення реформи з управління державою та судової реформи, вважають в МВФ.

Все ж, «громадянське суспільство є активним, має більш широку підтримку і привертає увагу до боротьби з корупцією», – йдеться у звіті. Крім внутрішнього тиску, каталізаторами реформ можуть стати зовнішні фактори, такі як програма МВФ та прагнення країни вступити до ЄС, зазначається в звіті.

Саме боротьба проти корупції була в числі основних рекомендацій для України, а також деяких інших країн регіону, включаючи Болгарію, Грецію, Угорщину, Італію та Румунію, нагадали посадовці МВФ. Програма МВФ для України передбачає низку заходів, спрямованих на подолання корупції.

У звіті МВФ відзначили досягнення України в цій сфері, зокрема, через створення НАБУ, введення вимог декларацій активів високопосадовців, створення посади бізнес-омбудсмена, очищення банківського сектору і введення вимоги визначати кінцевих бенефіціарних власників банків. Однак в усіх цих сферах потрібно продовжувати важливі реформи, а також докладати більше зусиль задля того, щоб подолати уявлення про наявність безкарності, наголосили в МВФ.

Забезпечення верховенства права через судову реформу та реформу адміністрування сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів та можливостей, зростанню якості державного управління через прозорість правил та процедур з найму державних посадовців, зробить державну владу більш прозорою та підзвітною.