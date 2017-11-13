МВФ вимагає від держав жити за можливостями – Олейніков

Поки представники місії Міжнародного валютного фонду ознайомлюються з проектом українського бюджету на 2018 рік, українські експерти висловлюють свої прогнози щодо висновків. Економіст Євген Олейніков впевнений, що представників МВФ передусім цікавитиме реальний, а не декларований, дефіцит бюджету, і від того, чи дослухається Київ до їхніх рекомендацій, залежить, чи отримає Україна транш у першому півріччі 2018 року.

За словами економіста Євгена Олейнікова, представників фонду найбільше цікавлять доходи, видатки та дефіцит бюджету України.

У фонду достатньо стандартний підхід: він вимагає від держав, з якими співпрацює, збалансованих фінансів

«У фонду достатньо стандартний підхід: він вимагає від держав, з якими співпрацює, збалансованих фінансів, тобто жити за власними можливостями. Держава Україна вже протягом останніх десяти або й більше років має бюджет хронічного дефіциту», – констатував він в ефірі «Ранкової Свободи».

Причому основною проблемою Олейніков називає не сам дефіцит, а те, що дефіцит утворюється почасти через «проїдання». При цьому МВФ в своїх оцінках орієнтуватиметься на так званий дефіцит сектору державних фінансів: дефіцит Пенсійного фонду, НАК «Нафтогаз» за наявності тощо.

«Фактично, він умовно каже: хлопці, скільки грошей вам треба, щоб закрити усі державні зобов’язання наступного року реально? Коли ми це порахуємо, ми подивимось, наскільки реальні у вас джерела покриття цього дефіциту. Якщо їх немає або не вистачає, МВФ дає свої рекомендації щодо того, як треба збалансувати бюджет», – пояснює економіст.

Директор центру «CASE Україна» Дмитро Боярчук зазначає, що загалом проект бюджету досить реалістичний, а це дуже важливо для МВФ. Тому якихось великих коректив чекати не варто.

Якоїсь великої проблеми з кошторисом не повинно бути

«В принципі, те, що запропонував Мінфін, там дефіцит досить помірний, наскільки я пам’ятаю – це 2,4% ВВП. Це, я б сказав, досить реалістичні показники доходної частини. Тому я думаю, що за великим рахунком якоїсь великої проблеми з кошторисом не повинно бути», – впевнений експерт і натомість прогнозує, що МВФ може дискутувати з українським урядом щодо окремих деталей.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник запевняє, що бюджет має багато позитивних показників. Так, зниження дефіциту бюджету, за його словами, має системний характер.

«Ми починали з 10%, виходимо на 3% відсотки в бюджеті цього року і на 2% бюджеті наступного року. Безумовно, цей розрив між доходами і видатками в державі ми впродовж останніх років системно ліквідуємо», – стверджує він.

Крім того, за словами депутата, в бюджеті передбачено статті видатків на розвиток, яких не було раніше. Серед таких він називає напрямок енергозбереження.

1,5 мільярда буде відведено на енергозбереження будівель

«1,5 мільярда буде відведено на енергозбереження будівель. Це надзвичайно важлива довготривала стратегічна інвестиція в створення енергонезалежності України», – впевнений Вінник.

Водночас він анонсує, що ухвалення бюджету вже традиційно відбуватиметься вночі незадовго до Нового року.

«Переконаний, ви почуєте багато палких беззмістовних речей з трибуни про те, що десь геноцид населення, пенсії маленькі, щось не реалізується місцевими громадами», – попереджає парламентар.

​Без виконання вимог МВФ фінансування не буде – Олейніков

Євген Олейніков зауважує, що в фінансуванні розвитку з дефіцитного бюджету – це не проблема, однак вказує на те, що в проекті кошторису видатки розвитку менші за загальний обсяг дефіциту.

«Ми фінансуємо видатки споживання за рахунок дефіциту – те, що взагалі не вважається нормальним в будь-якій країні. А видатки розвитку якраз фінансувати за рахунок дефіциту – це цілком нормально», – каже він.

Водночас Олейніков не вважає, що місія МВФ буде жорстко критикувати документ.

Місія МВФ – не суб’єкт законодавчої ініціативи. Вона просто висловить свої побажання у вигляді листа і поінформує, що без виконання цих вимог фінансування не надійде

«Місія МВФ – не суб’єкт законодавчої ініціативи. Вона просто висловить свої побажання у вигляді листа і поінформує, що без виконання цих вимог не здійснить так званий перегляд програми, тобто фінансування не надійде», – прогнозує він.

Вимоги фонду, нагадує економіст, полягають передусім у створенні антикорупційного суду, ухваленні закону про приватизацію та виконанні вимог, на які українська влада погодилась раніше, щодо ціни на газ для населення.

Олейніков наголошує на тому, що Міжнародний валютний фонд готовий реагувати на побажання держави-позичальника, адже основною метою є ліквідувати дефіцит та стабілізувати економіку, а які видатки для цього доведеться скоротити – не так важливо.

Проте Україна наразі не може дозволити собі ігнорувати рекомендації фонду, адже її економіка залежить від його підтримки, нагадує експерт.

«В нас на сьогодні резерви НБУ складають приблизно 18 мільярдів доларів. З 2014 року, коли були на найнижчому рівні, вони зросли на 12 мільярдів. І дивним чином це збігається з тією сумою, яку дав нам МВФ», – зазначає він.

Реалістичність бюджету – це ключове питання в головному: чи не поставимо ми самі себе в ситуацію, коли міжнародні організації просто відмовляться з нами працювати

Хоча відсутність траншу у першому півріччі 2018 року не буде критичною для України, Олейніков нагадує, що невдовзі Київ повинен почати виплачувати зовнішні борги. Для того, щоб ці виплати не завдали нового удару українській економіці, і потрібен наступний транш, пояснює він.

«Тому реалістичність бюджету – це якраз ключове питання в головному: чи не поставимо ми самі себе в ситуацію, коли міжнародні організації просто відмовляться з нами працювати. А це буде дуже негативний сигнал для всіх, найголовніше – для тієї держави, що знаходиться трохи на північ від нас», – переконаний економіст.

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