Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
14 Листопад 2017, Київ 18:14
Відео

Не війна, а недовіра бізнесу – економіст про низьке економічне зростання України

Не війна, а недовіра бізнесу – економіст про низьке економічне зростання України
Будь ласка, зачекайте
0:24:50
0:00:00 /0:24:50
ЗАВАНТАЖИТИ

В Україні буде більша інфляція до кінця цього року, ніж планували раніше – тобто, ціни зростуть швидше, ніж очікували. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для України. Якщо вірити розрахункам МВФ, економіка України підніметься на 2%, натомість інфляція перевищить прогноз і складе майже 13%. Економічні тенденції в ефірі Радіо Свобода обговорювали Андрій Длігач, економіст, співзасновник громадянської платформи «Нова країна»; Олександр Охріменко, економіст, президент «Українського аналітичного центру».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG