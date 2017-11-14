Не війна, а недовіра бізнесу – економіст про низьке економічне зростання України

В Україні буде більша інфляція до кінця цього року, ніж планували раніше – тобто, ціни зростуть швидше, ніж очікували. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для України. Якщо вірити розрахункам МВФ, економіка України підніметься на 2%, натомість інфляція перевищить прогноз і складе майже 13%. Економічні тенденції в ефірі Радіо Свобода обговорювали Андрій Длігач, економіст, співзасновник громадянської платформи «Нова країна»; Олександр Охріменко, економіст, президент «Українського аналітичного центру».