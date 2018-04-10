Програму з МВФ варто закрити – Савченко 

Без допомоги МВФ коштів Україні вистачить, щоб тримати курс гривні, але ненадовго – до виборів. Такий прогноз робить економічний експерт Олег Устенко. Він нагадує, що виплати, які муситиме здійснити Україна, не обмежуються лише зовнішніми борговими зобов’язаннями і загалом сягають 7 мільярдів доларів лише за цей рік. А ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що програму допомоги від МВФ варто закрити і відкрити нову.

Президент Гарвардського клубу в Україні, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що макрофінансову допомогу МВФ гальмують не стільки занизьки, на думку Фонду, тарифи, скільки надто повільні реформи.

Головним було проведення структурних реформ, які могли б повернути Україну на шлях зростання

«Не головним із самого початку було підняття тарифів і доведення їх до ринкового рівня – головним було проведення тих структурних реформ, які могли б забезпечити повернення України на шлях стійкого економічного зростання. Стійке економічне зростання, якого потребує зараз Україна, це не 2-3%, які прогнозуються в цьому році, а зростання на рівні від 5%», – зазначає він. Ріст економіки на 5% – це, на думку Устенка, мінімальний показник, який дозволяє будь-якій країні боротись із бідністю.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко називає безпрецедентним випадок, коли МВФ призупиняє транші, але не саму програму співпраці.

Ця програма вже мертва

«Ця програма вже мертва, вона не буде реалізована. Тому що все, що можна порушити, в цій програмі вже порушили. Якщо додати ще якісь аспекти, то, наприклад, приватизація – ми чотири роки не можемо нічого продати. Це теж одна з причин пробуксовування», – наводить приклад Савченко.

На думку економіста, українська держава наразі має достатньо коштів для виплаті відсотків і тіла вже наявних кредитів, тому уряд не ризикне йти на репутаційно ризиковані реформи задля отримання траншу. Він також стверджує, що Україні вигідніше розірвати програму з МВФ, але продовжити співпрацю з установою.

Ми відлякуємо інших інвесторів, інших кредиторів

«Вже скоро півтора року, як програма по суті не діє, і тому продовжувати недіючу програму ще на рік просто нерозумно. Ми відлякуємо таким станом речей інших інвесторів, інших кредиторів. Тому я пропоную цю програму припинити – краще, щоб це було з ініціативи і України, і Фонду – і одночасно розпочати працювати над новою програмою», – міркує Савченко в ефірі «Ранкової Свободи».

У 2019 наші виплати значно зростуть – Устенко

Олег Устенко також не очікує, що влада наважиться на поступки МВФ напередодні виборів.

Навряд чи уряд піде на непопулярні кроки, які сам обіцяв МВФ

«Навряд чи уряд піде на непопулярні кроки, які сам пропонував і сам обіцяв МВФ. Ще раз підкреслюю: сам обіцяв і сам пропонував. Він не піде на ці кроки, бо це може дуже сильно вдарити по його політичному рейтингу. Напередодні виборів, коли країна входить в пік політичного циклу, це було б дуже небажано для будь-кого у владі», – міркує Устенко.

Хоча обсяги золотовалютних резервів знизились з 18,7 мільярдів доларів до 18,1 мільярдів, економіст припускає, що їх вистачить, аби витримати закладений в бюджет 2018 року курс валют – 30 гривень за долар на кінець року.

В кінці 2018 року і вже в 2019 році значно зростуть наші виплати

«Проблема буде полягати в тому, що в кінці 2018 року і вже в 2019 році значно зростуть наші виплати, які мають відбуватись і за зовнішніми боргами, і більше коштів буде потребувати країна, щоб зберігати курсову стабільність. Допустити зараз курсове розбалансування уряд і Національний банк в жодному разу не дозволять, а вже після того, як буде пройдено пік політичного циклу – мені здається, що легко на це можуть піти», – каже Устенко.

Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук також зазначає, що потрібно розділити можливу загрозу від відсутності траншу МВФ на до та після виборів 2019 року.

Без МВФ з 2020 року перспектива виглядає не так гарно

«До виборів воно нічим не загрожує. В нас на цей рік 2 мільярда виплати перед МВФ, на наступний рік – 1,7, плюс 1,7 по єврооблігаціям, плюс кожного року по 1 мільярду доларів відсотків по обслуговуванню єврооблігацій. В принципі, в резервах ці гроші є. На цьому часовому проміжку ніяких дефолтів чи реструктуризації не очікується. Але без МВФ з 2020 року далі вже перспектива виглядає не так гарно, оскільки і валютні резерви на той момент будуть в не дуже гарному стані (якщо ми припускаємо, що сценарій піде без МВФ до виборів). І, по-друге, виплати в 2020 році стають набагато більш суттєвими», – міркує Боярчук.

Однак Устенко зауважує: цим переліком зобов’язання України не вичерпуються.

Де взяти кошти, які треба буде покривати на цей рік?

«Є ще додаткові потреби, дефіцит рахунку поточних операцій, є додаткові потреби, які йдуть від українського приватного сектору, і загальна потреба непокрита на цей рік складає приблизно 7 мільярдів доларів. Де взяти кошти, які треба буде покривати на цей рік? І на наступний непокрита потреба може становити десь біля 10 мільярдів. Це дуже значні виклики, і взяти ці кошти ніде буде», – прогнозує експерт.

Фінансову стабільність без вливань від МВФ, на думку Устенка, могли б забезпечити швидкі структурні реформи. Проте підстав очікувати, що вони відбудуться найближчим часом, він не бачить.

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