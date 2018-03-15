МВФ вітає призначення Смолія головою Нацбанку

Міжнародний валютний Фонд (МВФ) в Україні вітає призначення Якова Смолія головою Національного банку України (НБУ). Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Ми вітаємо призначення Якова Смолія головою Національного банку України і розраховуємо на співпрацю з ним та з очолюваною ним інституцією», – заявив представник.

У МВФ зазначили, що протягом останніх років НБУ значно просунувся вперед у питаннях грошово-кредитної політики та оздоровлення банківської системи і постав як критично важливий якір стабільності в Україні.

«Важливо, щоб НБУ у складі команди високопрофесійних фахівців продовжував ці зусилля і залишався незалежним», – додав Йоста Люнгман.

Верховна Рада сьогодні призначила Якова Смолія головою Національного банку України. Смолій з травня 2017 року був виконувачем обов’язків голови НБУ, оскільки Валерія Гонтарева у квітні 2017 року заявила про відставку.

Крім того, сьогодні депутати затвердили відставку Гонтаревої.