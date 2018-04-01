Весна «розбудила» коливання гривні. Що відбувається з курсом? 

Курс американського долара досяг майже 29 гривень в третій декаді січня. Після чого на ринку спостерігалося стабільне зміцнення гривні. Так тривало до 12 березня, коли американська валюта почала відвойовувати втрачене, стартуючи з позначки 25,92 грн. До кінця березня за долар на міжбанку давали уже 26,5 грн, хоча в останній торговий день місяця торги закрилися котируваннями 26,22-26,26 грн за долар. Готівковий долар 1 квітня можна було придбати за 26,2 гривні. Частина експертів вважають зниження курсу в березні тимчасовим, і пов’язують його з періодом імпорту енергоносіїв, частина – пояснює такі коливання слабкістю та незбалансованістю української економіки.

На 2 квітня Національний банк встановив курс долара на рівні 26 гривень і тридцяти копійок. 13 березня цей показник був на рівні 25,92 грн. Таким чином, за три тижні гривня здешевшала на майже сорок копійок.

В Нацбанку України не вважають такі коливання приводом для тривоги. Так, регулятор і далі послаблює адміністративні обмеження для банків та бізнесу, враховуючи «сприятливу ситуацію на валютному ринку».

На думку правління НБУ, це рішення дасть банкам можливість більш активно торгувати валютою на міжбанківському ринку протягом дня і, таким чином, більш ефективно управляти своєю валютною ліквідністю. Нацбанк вважає, що завдяки таким рішенням зможе зменшити присутність на валютному ринку, а ринок зможе самостійно та більш ефективно шукати баланс.

Економіст Борис Кушнірук не вважає, що нинішнє падіння гривні буде тривалим, і називає це «технічними коливаннями». Які, на його думку, викликані структурою української економіки.

В Україні щороку повторюється два цикли коливань курсу гривні: попит на іноземну валюту зростає в кінці літа або на початку осені, разом зі сплеском ділової активності, у грудні-січні відбувається другий стрибок курсу, через збільшення бюджетних виплат, премії бюджетникам та період святкових покупок, пояснює Кушнірук.

За його словам, нині український фінансовий ринок переживає період відносної стабільності: аж до кінця літа гривня суттєво не знеціниться, і може навіть зміцнитися, стверджує експерт.

«Приблизно таку саму картину ми бачимо багато років. Якщо не буде зовнішніх подій, скажімо, посилення російської агресії, чи внутрішніх, політичної кризи або «нової Савченко», то і цього року буде те ж саме: починаючи з лютого – стабілізація ринку аж до серпня. Гривня є відносно стабільною, і час від часу навіть зміцнюватиметься. З такою сировинною структурою економіки і бюджетного процесу, як сьогодні, ми і надалі матимемо такий річний цикл коливання національної валюти», – прогнозує аналітик.

Президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко пояснює нинішні коливання періодами закупівлі енергоносіїв.

«Нині – тривалий період ревальвації (посилення) гривні, влітку вона може зміцнитися і до 25 з копійками гривень за долар. Бо попит на валюту від імпортерів є невеликим, адже бізнес «стиснувся». Утім, будуть і короткі стрибки курсу. Окрім того, українські заробітчани у ЄС завалюють Україну валютою. Адже вони переказують її сюди у доларах чи євро, а тут ці гроші – витрачаються. Торік завезли 10 мільярдів доларів, цього року буде 12-14 мільярдів, для нашого валютного ринку це дуже багато», – обґрунтовує він свій прогноз.

Частина експертів, серед яких і виконавчий директорфонду Блейзера в Україні Олег Устенко, говорять також про чинники, які штовхають гривню в бік ослаблення та провокують зростання цін. Серед них Устенко називає суттєвий дефіцит державного бюджету та можливі подальші підвищення урядом соціальних виплат. На його думку, це може ослабити гривню, якщо дефіцит покриватимуть емісією – «друком» грошей, а може – збільшити суму державного боргу, якщо дефіцит покриватимуть новими кредитами.

Валюта і продукти: що буде з цінами

Незалежно від динаміки курсу гривні цієї весни продовжиться загальне зростання цін на продукти, прогнозує голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. З початку року на 138% подорожчала морква, більш ніж на 100% – капуста, суттєво набрали у ціні буряк, картопля і варені ковбаси, повідомляє Дорошенко, виходячи з динаміки цін у кількох мережах продовольчих гіпермаркетів.

Зазвичай основною причиною зростання продуктових цін в Україні є девальвація гривні, констатує Олексій Дорошенко. Але, за його словами, цього року продукти дорожчають навіть швидше за ослаблення української валюти, експерт пояснює це негативними інфляційними очікуваннями власників торговельних мереж.

«Гривня зміцнювалася, у березні – курс сягнув позначки нижче 26 гривень за долар. Але подорожчання продуктів все одно триває, дещо виросло у ціні на 50%, дещо - на 150. Причина в тому, що виробники та роздрібна торгівля орієнтуються не на поточний курс, а той, який буде за деякий час. Адже вони закуповують товари і платять постачальникові за них із затримкою на один-два тижні, а то і на місяць. Прогнозувати курс на місяць уперед важко, тому бізнес орієнтується на 27-28 гривень за долар. А тут ще й НБУ не додає впевненості: дуже часто змінює облікову ставку. Як наслідок, нині курс гривні мало впливає на ціни», – визнає аналітик.

Утім, він не виключає можливого здешевлення частини овочів, коли з’явиться перший врожай, або якщо гривня суттєво зміцниться.