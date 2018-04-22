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22 Квітень 2018, Київ 20:26
Фотогалереї
Фоторепортаж із ботанічного саду в Сімферополі: квіти, білки й качки
22 Квітень 2018, 18:56
Крим.Реалії
У ботанічному саду імені Миколи Багрова «Кримського федерального університету» в Сімферополі розквітнули дерева, розпустилися тюльпани та інші квіти.
1
Головна прикраса ботсаду в цю пору року – різнокольорові тюльпани
2
Жінки відпочивають і гріються на сонці
3
Ще одна визначна пам'ятка саду – квітуча сакура
4
5
Відвідувачі насамперед хочуть відобразити красу на фото
6
7
У парку, що розташований у декількох десятках метрів від саду, прогулюються мами з дітьми
8
Ще одні завсідники парку – люди, що підтримують здоровий спосіб життя. Денна пробіжка
9
Серед мешканців парку – білки
10
І навіть качки
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