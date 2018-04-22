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22 Квітень 2018, Київ 20:26
Фотогалереї

Фоторепортаж із ботанічного саду в Сімферополі: квіти, білки й качки

У ботанічному саду імені Миколи Багрова «Кримського федерального університету» в Сімферополі розквітнули дерева, розпустилися тюльпани та інші квіти.
Головна прикраса ботсаду в цю пору року &ndash; різнокольорові тюльпани
1 Головна прикраса ботсаду в цю пору року – різнокольорові тюльпани
Жінки відпочивають і гріються на сонці
2 Жінки відпочивають і гріються на сонці
Ще одна визначна пам&#39;ятка саду &ndash; квітуча сакура
3 Ще одна визначна пам'ятка саду – квітуча сакура
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Відвідувачі насамперед хочуть відобразити красу на фото
5 Відвідувачі насамперед хочуть відобразити красу на фото
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У парку, що розташований у декількох десятках метрів від саду, прогулюються мами з дітьми
7 У парку, що розташований у декількох десятках метрів від саду, прогулюються мами з дітьми
Ще одні завсідники парку &ndash; люди, що підтримують здоровий спосіб життя. Денна пробіжка
8 Ще одні завсідники парку – люди, що підтримують здоровий спосіб життя. Денна пробіжка
Серед мешканців парку &ndash; білки
9 Серед мешканців парку – білки
І навіть качки
10 І навіть качки
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