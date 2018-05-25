Україна має створити свої кібервійська – Осипенко

Росія обрала для кібератак час проведення фіналу Ліги чемпіонів, розуміючи, що в цей час найбільша увага буде прикута до України, переконаний голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. В Росії створені кібервійська, які здатні вражати критичну інфраструктуру, наголошує експерт з міжнародної торгівлі, член Економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко. І Україні, на його думку, також варто створити такі.

Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

«Ми звертаємося до суспільства з новиною про, можливо, суто теоретичну можливість зловмисників зашкодити спокійному проведенню фіналу кубку Ліги чемпіонів. Наразі службою вжито заходи для ліквідації, нейтралізації інфраструктури хакерського угруповання, яка залучена до цієї атаки, проте це лише частина проблеми, яка потребує вирішення. Тисяча уражених мережевих пристроїв потребують уваги користувачів, вживання заходів для оновлення програмного забезпечення, для недопущення їхнього використання як «відкритих дверей» на шляху російських хакерських угруповань до наших домівок та підприємств», – повідомляють в СБУ.

Голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко вважає, що кібератаки дійсно можуть відбутися, і час для їхнього проведення Росія досить ретельно підібрала.

Агенти впливу, яких ми можемо назвати хакерами, або та ж Росія, саме вибрала дати фіналу Ліги чемпіонів, розуміючи те, що до нашої країни буде прикута найбільша увага усього світу

«Агенти впливу, яких ми можемо назвати хакерами, або та ж Росія, саме вибрала дати фіналу Ліги чемпіонів, розуміючи те, що до нашої країни буде прикута найбільша увага усього світу. Ми будемо в полі зору усіх інформаційних агентств», – каже Федієнко.

Саме через такий вибір часу, на думку експерта, кібератака може бути ефективною.

За його словами, захиститися від кібератак назавжди не можна.

«Питання захисту від кібератак – постійні. Від них не можна захиститися один раз і назавжди. Для цього потрібно, щоб постійно відслідковували всі новації з точки зору захисту, дірок у тому або іншому обладнанні або програмному забезпеченні, вдало латали ці дірки», – наголошує Федієнко.

Не виключає схожих спроб диверсій у кіберпросторі і експерт з міжнародної торгівлі, член Економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко.

«Ми перебуваємо в стані війни з Росією. І війна тримає як в реальному просторі, так і в кіберпросторі», – наголошує експерт.

І якщо в реальному житті щось піде не за планами Росії, то, на думку Осипенка, вони намагатимуться впливати через віртуальний простір.

В них (Росії – ред.) створені кібервійскька, які здатні вражати критичну інфраструктуру. Фактично це може взагалі міняти хід дій на фронті в реальному просторі

«В них (Росії – ред.) створені кібервійскька, які здатні вражати критичну інфраструктуру. Фактично це може взагалі міняти хід дій на фронті в реальному просторі, тому що ми змушені будемо витрачати шалені кошти на закриття наслідків, якщо це будуть вражені, наприклад, хімічні підприємства або атомні», – переконаний Осипенко.

Експерт вважає, що Україні потрібно створити власні кібервійська, щоб бути готовою до широкомасштабної війни.

«Україна як країна, яка воює, має створити свої кібервійська. До цього має бути системний підхід. Має бути створена система і кібервійська, які готові і відбивати атаки, і атакувати», – каже Осипенко в ефірі Радіо Свобода.

При цьому, за словами експерта, Україні варто було б об’єднатися в цьому питанні зі світовою спільнотою.

«Україна має поєднати свої зусилля з провідними фахівцями Заходу, створити відповідний центр захисту інфраструктури, посилювати щодня, як ми посилюємо в реальному житті протиповітряну оборону свою на випадок, якщо буде широкомасштабна атака, такі самі кошти мають вкладатися і в захист критичної інфраструктури, в цей кіберпростір», – зазначає Осипенко.

Експерт переконаний, що кібератак Україні варто чекати не тільки під час Ліги чемпіонів, але й під час виборів наступного року.

Я думаю, що Росія буде використовувати всі інструменти, в тому числі і кіберпростір, для того, щоб вплинути на українські вибори

«Я думаю, що Росія буде використовувати всі інструменти, в тому числі і кіберпростір, для того, щоб вплинути на українські вибори. Тому що на фронті фактично успіхів Росія не має. Тому вона буде впливати на політичні речі, політичним шляхом: привести до влади лояльного президента, лояльний парламент або зробити хоча б більшість проросійську депутатів», – припускає Осипенко.

Якщо цього не вдасться, Росія буде намагатися скомпрометувати українські вибори, прогнозує експерт.

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