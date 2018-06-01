Спецоперація СБУ: оплески і здивування (огляд преси)

Прем'єра спецоперації СБУ відбулася з аншлагом. Інтригу тримали майстерно, констатує газета «Голос України». Ідея, сценарій, постановники й актори були на висоті, вони втягнули у свою гру масовку, яка нічого не підозрювала, – ЗМІ, політиків, експертів. Навіть спровокували бурхливу реакцію глядачів із-за кордону. Після того як виконавці зірвали шквал оплесків у Києві, завіса впала, і критики взялися до рецензій... У результаті спецоперація СБУ одержала медаль, як кажуть, із двома боками. Видання пише, що українські спецслужби навчилися діяти на випередження. Але в деяких збентежених глядачів креативної постановки виникає запитання: чи варто використовувати ті самі методи, що й супротивник. І тепер будь-яку інформацію, яка надходитиме від правоохоронців, братимуть під сумнів. Однак, як наголошує газета, незважаючи на різний післясмак від публічної прем'єри спецоперації СБУ, вона виконала одну дуже важливу місію: з реакції на інсценоване вбивство Аркадія Бабченка, з коментарів дуже добре видно, хто є хто. Стаття називається «Спецоперація СБУ: оплески і здивування».

Резонансна імітація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка додала рейтингу владі України і обурила світ, констатує газета «Україна молода». Але, як наголошує видання, цієї «блискучої операції» просто не було б, а Бабченко, швидше за все, не вижив би, якби не один ветеран АТО. Той самий, якого найняв замовник. Саме цей ветеран одразу пішов до СБУ і повідомив про наміри замовника щодо вбивства Бабченка. Відтак, якби не свідома позиція цієї людини, не було б ні відеофіксації передачі грошей, ні затримання замовника, ні інших доказів у цьому провадженні. Та й самої «блискучої спецоперації» не було б, зазначає газета.

Дописувач «Газети по-українськи» не схвалює здатність українців за будь-яких обставин зневажати свою державу та її інституції. Навіть тут, коли є всі підстави говорити про видимий успіх контррозвідки з реальним результатом. Та значна кількість людей все одно шукають неточності, підозрілі факти. Коли є успіх – треба вміти похвалити. Інакше мотивація того нечисельного крила СБУ, що працює, взагалі зійде на нуль. Іноді своїм треба довіряти, наголошує дописувач.

Газета «День» стверджує, що основна, очевидна причина, якою можна пояснити наявність негативних оцінок дій українських спецслужб –російський вплив. Багато структур та окремих діячів і в умовах, навіть коли нічого не відбувається, старанно відпрацьовують «кремлівські темники», а в такому гучному випадку вони, звісно, не могли без цього обійтися. Але тільки цим фактом не пояснюється скептицизм тих, хто точно не є «п’ятою колоною». Щось заважає скептикам сприймати дії СБУ, ГПУ та МВС у суто позитивному руслі, хоча й «волати про зраду» їм нібито теж не хочеться. Звідки в них береться цей «хробак сумнівів»? На думку журналістів «Дня», відповідь криється у настороженому сприйнятті спецслужб та правоохоронних органів суспільством.

В іншій публікації газети «День», що має назву «Операція «воскресіння», дописувач наголошує, що логіка життя будь-якої спецслужби породжує їхню закритість, жорстокість, прагнення використовувати будь-які засоби для досягнення мети, контролювати суспільство, уникаючи контролю з його боку. Це нормально, але потребує контролю з боку громадян і ЗМІ. У Росії такого контролю немає, тому вона скочується до рівня фашистського режиму. Автору статті дуже хотілося б, щоб цей приклад застеріг Україну від надмірної довіри СБУ і беззастережної підтримки всіх її дій.

Газета «День» коментує звільнення президентом з посади голови Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка. Видання стверджує, що Петро Порошенко вже почав передвиборну кампанію. Намагається накопичити позитив. Тому позбуватиметься одіозних «алергенів» у власній команді.