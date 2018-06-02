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02 Червень 2018, Київ 08:11
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Режисер фільму «NO-ONE»: генерал КДБ уособлює лінію від Леніна і Сталіна

Режисер фільму «NO-ONE»: генерал КДБ уособлює лінію від Леніна і Сталіна
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У Києві відбувся показ української прем’єри фільму «NO-ONE» Володимира та Льва Прудкіних у рамках 47-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Кіномитці, батько й син розповіли Радіо Свобода про те, що вони прагнули висловити своєю картиною. Сюжет розвивається протягом кількох днів серпня 1991 року, спроби державного перевороту в тодішньому СРСР, вчиненої КДБ. Серед персонажів немає ані Горбачова, ані членів ГКЧП, ані захисників Білого дому в Москві. Але путч є передумовою для подій, в центрі яких головний герой «NO-ONE», генерал КДБ – естет, артист і вбивця. Більшість подій відбуваються в Криму – містичному місці, за визначенням Прудкіних. Саме в Криму зазнають краху і жертви генерала-кадебіста, і він сам, і радянська (російська) імперія. А недавній «Кримнаш» є не реваншем, а потраплянням у капкан, констатує Володимир Прудкін. Хоча це вже – сюжет інших фільмів.

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