Київ атакують метелики: чому?

4 травня у соцмережах почали активно обговорювати велику кількість метеликів на вулицях Києва. І хоча таке звичне для літа явище не повинно було б дивувати киян, вони активно діляться світлинами й сперечаються щодо причин такої кількості метеликів на вулицях.

Ентомолог Валерій Корнеєв розповів на своїй сторінці в фейсбуці, що метелики на вулицях Києва –​ це сонцевик рудочорний. Їхня інша назва – ванесса чорно-руда.

​Ці метелики у незначній кількості розповсюджені по всій території України, окрім степових зон. Харчуються вони переважно на вербах та осиках. Найбільша їхня кількість спостерігається в червні-серпні, бо це найтепліша пора.

Їхня головна особливість – жовті лапки. Зверху на крилах яскраво-червоне забарвлення, ближче до тулуба колір стає коричневим.

​Також деякі кияни фіксують на світлинах і інших метеликів – сонцевиків кропив’яних. Такі метелики більш поширені в Україні.

​

Синоптик Наталя Діденко попереджає, що така кількість метеликів – явище тимчасове.

Кияни тішаться великою кількістю метеликів у місті й фотографують їх.

Ну, і звісно не забувають жартувати.

​

Навесні 2018 року в Києві було встановлено 17 температурних рекордів, які зафіксовані в квітні й травні.

Зважаючи на те, що цьогорічний квітень був за температурним режимом рекордним, метеорологічне літо у Києві розпочалось 29 квітня, а метеорологічна весна тривала лише 36 днів.