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06 Червень 2018, Київ 09:29
Політика

«Стоит быть готовыми к тому, что США могут уйти из Европы». Появится ли в ЕС своя армия?

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что ЕС нужна единая армия

(Друкуємо мовою оригіналу)

Европейскому союзу нужна единая армия. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Зачем из 28 армий Европейского союза создавать единую? Как меняются системы коллективной безопасности – НАТО, ОДКБ, ОБСЕ в условиях гибридной войны? И что может предложить новому миру Украина? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач и главный редактор журнала Ukrainian Defence Review Антон Михненко.

– Как вам такая идея? Понятно, что она обсуждается уже не первый год. Но почему эта тема постоянно актуализируется?

Владимир Горбач: Эта тема поднята. И об этом говорит глава Европарламента, потому что это – своего рода реакция. Он – итальянец, который благосклонно относится к Евросоюзу, корректирует месседжи, которые сейчас идут из Италии о создании нового правительства с евроскептиками.

Главная причина, которая за этим кроется – планы пересмотреть будущий бюджет Европейского союза, который составляется на 7 лет и следующий будет с 2020 по 2027 года. И там есть планы перенаправления средств с восточных стран, новых членов Европейского союза, на Юг, на Италию. Думаю, это будет самым главным аргументом, который будет оставлять новое итальянское правительство в Евросоюзе.

Не думаю, что дело идет к общей армии, но Евросоюз делает определенные шаги в эту сторону
Владимир Горбач

В том числе предлагается развитие общей политики вопросов безопасности и обороны. Не думаю, что дело идет к общей армии, но Евросоюз делает определенные шаги в эту сторону.

В конце прошлого года было утверждено программу, которая была названа PSCO – постоянное стратегическое сотрудничество. Это – сотрудничество между странами-членами Евросоюза с целью сэкономить средства.

С одной стороны, есть Североатлантический альянс, но отношения между Евросоюзом и НАТО – отдельная тема. НАТО и президент США требует от своих европейских партнеров по альянсу увеличивать взносы на безопасность и оборону, а европейские члены НАТО пытаются на этом сэкономить.

– Почему вы считаете нереалистичным появление единой европейской армии?

Владимир Горбач: По двум причинам. Единая армия – это делегирование суверенитета еще и в оборонной сфере. Сейчас не то время, не та историческая эпоха, когда европейские народы хотели бы на это пойти.

Владимир Горбач
Владимир Горбач

Антон Михненко: Я согласен с Владимиром, что единой армии в Евросоюзе не будет. Евросоюз и так принимает участие во многих военных операциях за своими пределами, там уже есть определенное формирование вооруженных сил.

Я хотел бы расширить тему PSCO – эта инициатива была очень давно, идея создания совместной армии в Европе поднималась очень много раз. Последний раз еще в 2009 году на саммите Европейского союза и больше не поднималась до 2014 года, начала агрессии Российской Федерации против Украины.

Проекты PSCO нацелены не на то, чтобы создать вооруженные силы на территории самой Европы, а на сотрудничество
Антон Михненко

Проекты PSCO нацелены не на то, чтобы создать вооруженные силы на территории самой Европы, а на сотрудничество: в совместном производстве вооружений, военной техники для стран Европейского союза, о сотрудничестве подготовки кадров, разминирования, логистики, безопасности Средиземноморья.

В марте этого года в Европарламенте было подписано соглашение, которое определяло 17 пунктов сотрудничества, часть из которых я назвал.

Спорный момент, который поднимался несколько раз во время создания PSCO, – роли каждой из стран Европейского союза в возможном создании этого формирования вооруженных сил.

Антон Михненко
Антон Михненко

– Вы говорите, что Европейский союз и НАТО – отдельная тема. Появились ли после 2014 года какие-то сложности, напряженности в их отношениях?

Владимир Горбач: Они адаптируются к новой ситуации, угрозам. Но если сравнивать, то НАТО – это политическо-безопасный блок, а Европейский союз – это все-таки торгово-экономические приоритеты.

В НАТО есть лидер – США, военный бюджет и мощность которого в два раза больше, чем всего Европейского союза. Без американского присутствия на Европейском континенте, его страны не могут чувствовать себя в безопасности. Но они ищут нишу и в том числе должны реагировать на новую риторику Дональда Трампа. Польша, например, готова платить за то, чтобы разместить американскую базу на своей территории.

В Европейском союзе оговаривается, что стоит быть более эффективными, готовыми к тому, что США могут уйти из Европы
Владимир Горбач

Но в Европейском союзе оговаривается, что стоит быть более эффективными, готовыми к тому, что США могут уйти из Европы. На это направлено много инициатив, в том числе и инициатива французского президента Эммануэля Макрона относительно единого европейского оборонительного бюджета.

Пока это внутренние дебаты в Европейском союзе в рамках дальнейших действий, преодоления кризисов и так далее.

– Вам не кажется, что обсуждение единой армии – один из способов возродить саму идею Европейского союза?

Владимир Горбач: Те же предложения Макрона по спасению Европейского союза – инициативы и попытки удержать Евросоюз от кризиса и угрозы распада, которые начались с выхода Великобритании.

В Европейском союзе было два ядерных государства: Великобритания и Франция. Великобритания выходит из Евросоюза – и Франция является единственной сильной страной в военно-безопасном плане. Германия не претендует на такую роль в силу исторических обстоятельств.

Есть проблемы – как согласовать интересы 28 разных стран, в том числе в плане безопасности и обороны, потому что они по-разному чувствуют и оценивают эти угрозы. Пока не появится полное общее осознание необходимости этой единой обороны, эта инициатива не будет реализована.

– Как такая организация, как НАТО, отреагирует на гибридную агрессию? Сейчас много разговоров о том, что считать нападением на страну – запуск пятой статьи. Ведется ли в НАТО какая-то дискуссия?

Антон Михненко: Дискуссия идет. И очень много раз в НАТО поднимался вопрос, как реагировать на гибридные угрозы, когда де-факто иностранный солдат не ступает на территорию страны НАТО, но она пока ни к чему конкретному не привела.

А нынешняя реакция НАТО – это увеличение бюджета стран НАТО, которые ближе к Восточной Европе. Много подразделений передислоцированы на территорию Польши, стран Прибалтики и в Румынию.

Работает пропаганда, разрушает изнутри, а реагировать мы никак не можем
Антон Михненко

Есть центр по гибридным угрозам, по работе с компьютерными атаками. Но вопрос в том, как действительно задействовать пятую статью. Работает пропаганда, разрушает изнутри, а реагировать мы никак не можем.

Владимир Горбач: Механизм запуска пятой статьи: страна-член НАТО, которая считает себя жертвой агрессии, должна обратиться к союзникам по НАТО о помощи, тогда принимается решение каждой страной, в какой форме и мере она готова предоставлять помощь союзнику.

Антон Михненко: Я – не сторонник того, что может быть большая война. Сейчас настолько тесно связана глобальная экономика, в первую очередь выступают экономические интересы тех или иных стран.

– Как Украине относиться к идее создания единой армии параллельно НАТО?

Владимир Горбач: Украине нужно единство западного мира, когда мы будем чувствовать, что США и Европа за одно, хотя бы в вопросах поддержки Украины, нам будет ресурсно намного легче выдерживать давление со стороны России. Но если возвращаться к PSCO, там есть возможность привлекать страны, которые не являются членами Европейского союза, в том числе к производству. Украина могла бы что-то предлагать. Но это не приоритетнее, чем сотрудничество с НАТО.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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