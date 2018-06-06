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Европейскому союзу нужна единая армия. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Зачем из 28 армий Европейского союза создавать единую? Как меняются системы коллективной безопасности – НАТО, ОДКБ, ОБСЕ в условиях гибридной войны? И что может предложить новому миру Украина? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач и главный редактор журнала Ukrainian Defence Review Антон Михненко.

– Как вам такая идея? Понятно, что она обсуждается уже не первый год. Но почему эта тема постоянно актуализируется?

Владимир Горбач: Эта тема поднята. И об этом говорит глава Европарламента, потому что это – своего рода реакция. Он – итальянец, который благосклонно относится к Евросоюзу, корректирует месседжи, которые сейчас идут из Италии о создании нового правительства с евроскептиками.

Главная причина, которая за этим кроется – планы пересмотреть будущий бюджет Европейского союза, который составляется на 7 лет и следующий будет с 2020 по 2027 года. И там есть планы перенаправления средств с восточных стран, новых членов Европейского союза, на Юг, на Италию. Думаю, это будет самым главным аргументом, который будет оставлять новое итальянское правительство в Евросоюзе.

Не думаю, что дело идет к общей армии, но Евросоюз делает определенные шаги в эту сторону

В том числе предлагается развитие общей политики вопросов безопасности и обороны. Не думаю, что дело идет к общей армии, но Евросоюз делает определенные шаги в эту сторону.

В конце прошлого года было утверждено программу, которая была названа PSCO – постоянное стратегическое сотрудничество. Это – сотрудничество между странами-членами Евросоюза с целью сэкономить средства.

С одной стороны, есть Североатлантический альянс, но отношения между Евросоюзом и НАТО – отдельная тема. НАТО и президент США требует от своих европейских партнеров по альянсу увеличивать взносы на безопасность и оборону, а европейские члены НАТО пытаются на этом сэкономить.

– Почему вы считаете нереалистичным появление единой европейской армии?

Владимир Горбач: По двум причинам. Единая армия – это делегирование суверенитета еще и в оборонной сфере. Сейчас не то время, не та историческая эпоха, когда европейские народы хотели бы на это пойти.

Антон Михненко: Я согласен с Владимиром, что единой армии в Евросоюзе не будет. Евросоюз и так принимает участие во многих военных операциях за своими пределами, там уже есть определенное формирование вооруженных сил.

Я хотел бы расширить тему PSCO – эта инициатива была очень давно, идея создания совместной армии в Европе поднималась очень много раз. Последний раз еще в 2009 году на саммите Европейского союза и больше не поднималась до 2014 года, начала агрессии Российской Федерации против Украины.

Проекты PSCO нацелены не на то, чтобы создать вооруженные силы на территории самой Европы, а на сотрудничество

Проекты PSCO нацелены не на то, чтобы создать вооруженные силы на территории самой Европы, а на сотрудничество: в совместном производстве вооружений, военной техники для стран Европейского союза, о сотрудничестве подготовки кадров, разминирования, логистики, безопасности Средиземноморья.

В марте этого года в Европарламенте было подписано соглашение, которое определяло 17 пунктов сотрудничества, часть из которых я назвал.

Спорный момент, который поднимался несколько раз во время создания PSCO, – роли каждой из стран Европейского союза в возможном создании этого формирования вооруженных сил.

– Вы говорите, что Европейский союз и НАТО – отдельная тема. Появились ли после 2014 года какие-то сложности, напряженности в их отношениях?

Владимир Горбач: Они адаптируются к новой ситуации, угрозам. Но если сравнивать, то НАТО – это политическо-безопасный блок, а Европейский союз – это все-таки торгово-экономические приоритеты.

В НАТО есть лидер – США, военный бюджет и мощность которого в два раза больше, чем всего Европейского союза. Без американского присутствия на Европейском континенте, его страны не могут чувствовать себя в безопасности. Но они ищут нишу и в том числе должны реагировать на новую риторику Дональда Трампа. Польша, например, готова платить за то, чтобы разместить американскую базу на своей территории.

В Европейском союзе оговаривается, что стоит быть более эффективными, готовыми к тому, что США могут уйти из Европы

Но в Европейском союзе оговаривается, что стоит быть более эффективными, готовыми к тому, что США могут уйти из Европы. На это направлено много инициатив, в том числе и инициатива французского президента Эммануэля Макрона относительно единого европейского оборонительного бюджета.

Пока это внутренние дебаты в Европейском союзе в рамках дальнейших действий, преодоления кризисов и так далее.

– Вам не кажется, что обсуждение единой армии – один из способов возродить саму идею Европейского союза?

Владимир Горбач: Те же предложения Макрона по спасению Европейского союза – инициативы и попытки удержать Евросоюз от кризиса и угрозы распада, которые начались с выхода Великобритании.

В Европейском союзе было два ядерных государства: Великобритания и Франция. Великобритания выходит из Евросоюза – и Франция является единственной сильной страной в военно-безопасном плане. Германия не претендует на такую роль в силу исторических обстоятельств.

Есть проблемы – как согласовать интересы 28 разных стран, в том числе в плане безопасности и обороны, потому что они по-разному чувствуют и оценивают эти угрозы. Пока не появится полное общее осознание необходимости этой единой обороны, эта инициатива не будет реализована.

– Как такая организация, как НАТО, отреагирует на гибридную агрессию? Сейчас много разговоров о том, что считать нападением на страну – запуск пятой статьи. Ведется ли в НАТО какая-то дискуссия?

Антон Михненко: Дискуссия идет. И очень много раз в НАТО поднимался вопрос, как реагировать на гибридные угрозы, когда де-факто иностранный солдат не ступает на территорию страны НАТО, но она пока ни к чему конкретному не привела.

А нынешняя реакция НАТО – это увеличение бюджета стран НАТО, которые ближе к Восточной Европе. Много подразделений передислоцированы на территорию Польши, стран Прибалтики и в Румынию.

Работает пропаганда, разрушает изнутри, а реагировать мы никак не можем

Есть центр по гибридным угрозам, по работе с компьютерными атаками. Но вопрос в том, как действительно задействовать пятую статью. Работает пропаганда, разрушает изнутри, а реагировать мы никак не можем.

Владимир Горбач: Механизм запуска пятой статьи: страна-член НАТО, которая считает себя жертвой агрессии, должна обратиться к союзникам по НАТО о помощи, тогда принимается решение каждой страной, в какой форме и мере она готова предоставлять помощь союзнику.

Антон Михненко: Я – не сторонник того, что может быть большая война. Сейчас настолько тесно связана глобальная экономика, в первую очередь выступают экономические интересы тех или иных стран.

– Как Украине относиться к идее создания единой армии параллельно НАТО?

Владимир Горбач: Украине нужно единство западного мира, когда мы будем чувствовать, что США и Европа за одно, хотя бы в вопросах поддержки Украины, нам будет ресурсно намного легче выдерживать давление со стороны России. Но если возвращаться к PSCO, там есть возможность привлекать страны, которые не являются членами Европейского союза, в том числе к производству. Украина могла бы что-то предлагать. Но это не приоритетнее, чем сотрудничество с НАТО.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)