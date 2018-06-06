Группировка «ДНР» заявила, что поставки топлива на неподконтрольные территории Донбасса возобновились. Однако очереди на заправках в Донецке продолжаются. Цены ниже тех, которые установлены на подконтрольной Украине территории, но места для покупки топлива приходится искать в социальных сетях. Глава пророссийских сепаратистов в Донецке пояснил дефицит топлива непонятным ценообразованием в России и головотяпством. В России, которая и поставляет бензин на оккупированную территорию Украины, проблемы с ценами на топливо обсуждаются в правительстве и Кремле. В Казахстане тем временем обсуждают возможность запретить ввоз бензина из России – из-за слишком высоких цен.

Уже больше двух недель в неподконтрольных районах Донецкой области не хватает бензина на заправочных станциях. В апреле проблемы были и с дизельным топливом. 4 июня на так называемом государственном предприятии «Республиканская топливная компания» сообщили о крупных поставках топлива, но судя по специализированному телеграм-каналу «АвтоРадиоКанал Донецк», машин в очередях на заправках не стало значительно меньше, а заправок с топливом – больше.

Официальное состояние дел с заправками на неподконтрольной территории Донецкой области можно отслеживать на сайте топливной компании. По состоянию на 12.00 наличие бензина, в частности, А-98, отмечено только на нескольких заправках, в основном в самом Донецке (отмечены на карте красными значками). Заправлять можно только машины, в канистры бензин не заливают.

Глава пророссийских сепаратистов Александр Захарченко пояснил журналистам, что у произошедшего кризиса с бензином две причины: головотяпство властей и колебание цен в России.

«Сейчас определяем круг людей, которые за это отвечают, и почему это произошло. Были объективные причины – это непонятное ценообразование, которое складывается в России. Все прекрасно видите, что там меняется запрет на повышение цены, там тоже такая же проблема. Заводы приостановили продажу, ждали сезонного поднятия цен на бензин», – заявил Захарченко. Зато дизельного топлива запасено на три месяца, отметил он также на пресс-конференции. Именно на дизеле ездит вся военная техника.

6 июня группировка «ДНР» заявила о майских проверках 24 заправочных станций и нефтебаз. К «ответственности» незаконные власти привлекли 27 человек, которых обвинили более чем в 200 нарушениях.

Весь бензин на неподконтрольной территории из России – министерство

Весь бензин на неподконтрольные территории поступает из России, сообщил Радио Донбасс.Реалии заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Иногда некоторые люди выезжают на собственных машинах и заправляются на «нашей» территории. Но это невозможно запрещать, речь идёт о легковом транспорте

​«Все поставки бензина идут из России. Иногда некоторые люди выезжают на собственных машинах и заправляются на «нашей» территории. Но это невозможно запрещать, речь идёт о легковом транспорте», – сказал Грымчак и добавил, что в 2014 году полностью прекратились поставки с подконтрольной Киеву украинской территории на оккупированную.

По мнению заместителя министра, исчезновение бензина пару недель назад было вызвано желанием поднять цены на топливо на неподконтрольных территориях. На данный момент оно там дешевле, чем на подконтрольной, но дороже, чем в среднем в России.

В России о росте цен на бензин говорят с апреля

В России, откуда и привозят топливо на оккупированные украинские территории, о росте цен на бензин начали говорить ещё в начале апреля. Как писала газета «Коммерсант», организация, которая защищает права независимых нефтетрейдеров, сообщала правительству о нехватке топлива на внутренних торгах, предупреждала о возможном банкротстве части независимых сетей заправочных станций и просила повысить нормативы продаж бензина на бирже, снизить акцизы и «отпустить цены в рознице».

Сегодня власти России объясняют рост цен эгоизмом производителей. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал поведение промышленных групп и потребовал добиться снижения цен на бензин. Ранее производители уже согласились на их заморозку. За май цены на бензин в России выросли на 5,6%, а по сравнению с прошлым годом – на 11,3%.

По мнению российского экономиста Дмитрия Некрасова, который раньше работал в администрации президента и налоговой службе, повышение цен произошло из-за неудачного налогового манёвра. Во внимание не приняли тот факт, что ценообразование зависит от мировой цены на нефть, что и привело к скачку на внутреннем рынке, заявил экономист в комментарии Радио Донбасс.Реалии. По мнению Некрасова, цены вернутся на прежний уровень уже в ближайшее время.

Украинский экономист Андрей Блинов указал в комментарии Радио Донбасс.Реалии, что рост цен на бензин – общероссийский тренд. Он связан, в первую очередь, с ростом цен на нефть – еще недавно цена за баррель достигала 80 долларов, тогда как в прошлом году цена была ниже – около 50 долларов. Кроме того, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса в мае вообще прекращались поставки топлива – из-за роста спроса на бензин в самой России.

«На Донбассе в силу инфраструктурных проблем и неустойчивости снабжения этот кризис приобретает более острые формы. Например, в виде дефицита и отсутствия топлива на ряде заправок в первой половине мая. По топливу Донбасс в последние годы достаточно спокойно снабжался со стороны смежных областей России. Другое дело, что эти логистические цепочки ломаются и рвутся, как это часто происходит с неподконтрольными территориями, когда идет какой-то топливный кризис или рост цен», – говорит Блинов.

Годовой рост стоимости бензина (около 11%) намного опережает российскую инфляцию (около 3%), указывает экономист. Поэтому россияне «почувствуют» новую цену бензина значительно болезненнее, чем в Украине, где бензин также растет в цене, однако инфляция значительно выше (около 14%).

«Это беспокоит российскую власть, и у нового правительства даже есть инициатива снижать акцизный сбор, который, как и в Украине, составляет половину потребительской цены», – говорит экономист.

В Казахстане в конце мая Министерство энергетики подготовило приказ о запрете ввоза в страну бензина из России по железной дороге. Публичное обсуждение приказа закончится сегодня, 6 июня.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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