Бензинова криза у Донецьку: палива ще менше, черги ростуть

У Донецьку збільшуються черги на АЗС: після тижневого дефіциту, паливо у місті стало ще менш доступним, повідомляє Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода).

1 червня не на всіх заправних станціях контрольованого підтримуваними Росією бойовиками Донецька взагалі є бензин. Там, де він є, вишиковуються черги по 30-40 автомобілів, і за кілька годин паливо вичерпується.

На АЗС діють обмеження продажу: 20 літрів в один бак. Ціна бензину А-95 сягнула 51 рубля (близько 23 гривень за «місцевим» курсом).

Люди в соцмережах обмінюються повідомленнями про те, на яких АЗС паливо є, і якої довжини черга.

Дефіцит почався близько тижня тому. Підконтрольна російським гібридним силам «республіканська паливна компанія», яка є єдиним паливним оператором на окупованій території Донеччини, пояснює перебої затримкою доставки. Підконтрольні проросійським сепаратистам ЗМІ про дефіцит не повідомляють.

Криза пального в Донецьку виникає вже не вперше за період окупації.