Екс-керівник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун вперше заспіває в Україні

Поляк Войцех Бальчун, який понад рік керував «Укрзалізницею», приїде в Україну як рокер. У серпні він виступить із своїм гуртом Chemia на фестивалі «Української пісні 2018» у Львові. Реформатор української залізниці заспіває україномовну пісню і готовий стати культурним послом Польщі і України.

Приїхати музикантом в Україну значно легше, аніж бути керівником «Укрзалізниці», зізнався Войцех Бальчун, почувається значно вільніше. Він у Києві зустрівся з друзями, з якими працював, і спілкувався з віце-прем’єром. Каже, що всі негативні емоції, через які пройшов в Україні, вже забув.

Глибоко вірю, що Україні вдасться збудувати європейську державу, бо вона цього варту

«Проти мене часто використовували очорнення, що я не менеджер, а хлопець, який літає з гітарою, тобто, що не можу бути серйозним. У Польщі теж так було спершу, а потім таке ставлення змінили, з огляду на результати праці. Панує мислення категоріями. Вже у минулому емоції і чорний піар, якого я був жертвою, це вже все пройшло, бо я не беру участі у політичному та економічному житті України. Стараюсь не бути розчарований Україною. Ніколи не думаю про життя через негативні речі. Побачив і добрі, і гірші сторони системи, яка діє в Україні, мене впустили у серце цієї системи. Але глибоко вірю, що Україні вдасться збудувати європейську державу, бо вона цього вартує», – каже Бальчун.

Коли у 2016 році Войцех Бальчун очолив «Укрзалізницю», то пообіцяв не співати в Україні. А тепер повертається сюди як рокер. Він погодився з гуртом Chemia виступити на третьому фестивалі «Української пісні», який відбудеться в серпні у Львові. Однією з умов цього національного проекту є виконання пісні українською мовою.

Сподіваюсь, що наша пісня «Геро», над якою працюємо, сподобається українським глядачам і слухачам

«Без вагань погодився на участь у фестивалі. Коли я керував «Укрзалізницею», то дав слово, що не співатиму, не буду в тому образі, в якому мене знали у Польщі. А тепер я вільний і повернувся до музики. Кожен мистецький проект несе в собі добро, служить поєднанню, тому, щоб зламати бар’єри непорозуміння, кордони, які існують. Сподіваюсь, що наша пісня «Геро», над якою працюємо, сподобається українським глядачам і слухачам. Такі мистецькі ініціативи поєднують, а не ділять», – зазначив Бальчун.

Польський рокер зауважив, що по обидва боки українсько-польського кордону не вельми люди обізнані з музикантами сусідньої країни. Якщо українські колективи гастролюють польськими містами, то в теле- чи радіоефірах їх не почуєш.

«Сьогодні у Польщі триває гостра дискусія щодо запровадження квот на польську музику в ефірі. Тому що шалено інтенсивно подається західна музика і польські артисти мають невеликий шанс потрапити в теле- чи радіоефір. Я хочу своїм виступом показати, що і польські музиканти можуть виступати в Україні і хотів би, щоб ми стали атракційними для українських фанів», – каже Бальчун.

«Найчастіше діюча система влади в Україні»

Після виїзду з України, Войцеха Бальчуна часто запрошують на різноманітні дискусії, конференції, як експерта з питань України, людину, яка працювала всередині «системи влади» в Україні.

Я тримаю кулаки за всі реформи і ті бажання збудувати чудову європейську Україну

«Найчастіше запитують про мій досвід і мою оцінку ситуації в Україні, – каже він. – Бо сьогодні Україна викликає емоції, і не завжди позитивні. Є проблеми, не лише пов’язані з конфліктом на Донбасі, але й корупцією. Демократичні принципи народжуються у болях і мене запитують, як так довго я міг працювати і втриматись. Україна має великий потенціал і важливо, щоб долю держави вирішували сили, які хочуть цей потенціал використати позитивно, які мислять стратегічно на багато років уперед, а не за принципом «тут і зараз. Маємо одне життя і маємо керуватись серцем, реалізувати власні бажання і не повинні роздрібнюватись. Я тримаю кулаки за всі реформи і ті бажання збудувати чудову європейську Україну».

У серпні 2017 року Войцех Бальчун подав у відставку з посади керівника «Укрзалізниці». Цьому передував тривалий конфлікт із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Цей скандал розпочався одразу ж, як уряд вирішив забрати «Укрзалізницю» з-під порядкування Мінінфраструктури. Войцех Бальчун у перші дні перебування на посаді оголосив про реформування галузі. Водночас його критикували за відсутність змін у компанії, що отримує високу зарплату, а це понад 400 тисяч гривень у місяць, має багато вихідних, під час яких виступає у Польщі зі своїм гуртом Chemia. Також міністр Володимир Омелян говорив про зв’язки польського менеджера з депутатами від «Блоку Петра Порошенка» і деякими бізнесменами, але ці закиди Войцех Бальчун заперечував і заперечує сьогодні.

Я почуваюсь приятелем України. Якщо хтось аналізував мої виступи в Польщі після виїзду з України, то вони були об’єктивні

«Чи я здався, коли пішов з посади… Не знаю. Я весь час серцем із Україною і вірю у великі реформи і на мене можна розраховувати. Я почуваюсь приятелем України. Якщо хтось аналізував мої виступи в Польщі після виїзду з України, то вони були об’єктивні. Я не стараюсь зосереджуватись на негативних речах. Треба важко працювати і не один рік, крок за кроком пробувати щодня робити зміни, щоб було трішки краще в країні», – наголосив Войцех Бальчун у розмові з Радіо Свобода.

На сьогодні колишній керівник і реформатор «Укрзалізниці» хоче стати культурним послом Польщі в України, щоб поєднати українці і поляків музикою.