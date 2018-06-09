Odesa Classics потрапив на європейську фестивальну карту – Ботвінов

Олексій Ботвінов – український піаніст, засновник і президент міжнародного щорічного фестивалю класичної музики Odesa Classics, який вперше відбувся у 2015 році. Музикант навчався в одеській і московській консерваторіях, пізніше гастролював у кількох десятках країн світу. Із творами Баха, Рахманінова та інших класичних композиторів Ботвінов виступав у берлінській філармонії, лондонському Вігмор-Холі та інших концертних залах Європи та Азії. В 2008 році в Одесі піаніст представив свій мультимедійний проект «Візуальна реальність музики» на сцені одеської філармонії, а в 2011-му – поставив на сцені Одеського академічного українського музично-драматичного театру театрально-музикальний проект «Письмовник. Елегія». В інтерв’ю Радіо Свобода піаніст розповів про особливості цьогорічної програми фестивалю і висловив підтримку українському режисеру Олегу Сенцову.

– Чим фестиваль Odesa Classics унікальний для Одеси? В чому його особливість?

Рівень виконавців – високий, це справжні зірки, зірки класики в розквіті своїх творчих сил

– Фестиваль Odesa Classics проходить вже четвертий рік поспіль. Я можу з гордістю сказати, що цей фестиваль напевно найміцніший класичний фестиваль нашої країни і входить до п’ятірки фестивалів класичної музики у Східній Європі.

Рівень виконавців – високий, це справжні зірки, зірки класики в розквіті своїх творчих сил. Вони привозять сюди свої найактуальніші і найцікавіші проекти, які визнають кращими зараз. Не колись раніше, а саме зараз. Програма фестивалю повністю відповідає тому, що можуть почути і послухати меломани в Зальцбурзі, Берліні, Лондоні, на кращих фестивалях світу.

У програмі фестивалю цього року є своя особливість – ми формували її таким чином, щоб цікаво було людям із різними поглядами та інтересами

Цього року нам вдалося досягти того, що фестиваль Odesa classics потрапив на європейську фестивальну карту. У програмі фестивалю цього року є своя особливість – ми формували її таким чином, щоб цікаво було людям із різними поглядами та інтересами. Тут не тільки класика, але є також твори легких жанрів, cross-over проекти, молодіжні проекти, проекти з популяризації класики. Є і живопис, і література, і поезія. Але головне – це дуже високий рівень учасників. Він дозволяє – щось відбувається не в рамках Одеси, а в рамках нашої країни.

– Наскільки одеська аудиторія готова сприймати цю музику і цей рівень?

В нас повні зали. Або аншлаги, або переаншлаги. Це показує, що наша аудиторія готова сприймати класику у такому великому об’ємі

– Минуло вже шість днів фестивалю і в нас повні зали. Або аншлаги, або переаншлаги. Це велике щастя для нас і це показує, що наша аудиторія готова сприймати класику у такому великому об’ємі.

Програма фестивалю розрахована на 10 днів і це багато, багато для європейського формату. Тому ми дуже щасливі, що ми ризикнули і цей ризик виправдався. Я хочу зазначити, що усі артисти, що приїжджають, говорять, що в Одесі особлива публіка. Вона і емоційна, і розуміюча, і сконцентрована. Коли грають складні музичні твори, то говорять: така тиша в залах, що можна почути політ комахи. Усі зірки, що приїхали, відзначають якість нашої публіки.

– Цього року у вас проходив конкурс для юних талантів

– Цього року в нас багато різних проектів, у тому числі вперше пройшов Всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Серафими Могилевської. В нас було понад 70 заявок від учасників із 25 українських міст – і великих, і маленьких. Рівень конкурсу дуже високий – це майбутнє нашого піанізму. В конкурсі переміг киянин Роман Федюрко, він буде виступати на open air концерті на Потьомкінських сходах, це для нього гарний шанс заявити про себе перед багатотисячній аудиторією. Він отримує можливість заявити про себе завдяки фестивалю Odesa Classics.

– Український режисер Олег Сенцов своїм голодуванням вимагає звільнення політичних в’язнів. Зараз на його підтримку висловлюються різні творчі особистості – режисери, актори, музиканти. Яке ваше ставлення до той ситуації, в який він зараз перебуває?

Ситуація із Сенцовим дуже хвилює нас, моїх колег. Це людина, яку безвинно звинуватили

– Ситуація із Олегом Сенцовим дуже хвилює нас, моїх колег. Це драматична ситуація – людина, яку безвинно звинуватили, оголосила голодування.

Це дуже хвилює і ми дуже хотіли б звернутися до європейських лідерів, до світових лідерів. Щоб вони врятували цю надзвичайну людину, людину культури, який зовсім не заслуговує цих обвинувачень.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Музика і війна. Фестиваль Odesa Classics зібрав світових зірок