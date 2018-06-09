Курков про Прилєпіна, загрозу від Путіна і письменників у «списку 47»

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода український письменник і сценарист Андрій Курков розповів про свій новий роман «Сірі бджоли». Одна з особливостей твору – половина дій відбувається в окупованому Росією Криму. Водночас Курков поділився враженнями від знайомства з російським письменником, що воює у складі незаконних збройних формувань Донбасу, Захаром Прилєпіним. Цього тижня Прилєпін нагадав про себе, поставивши запитання на «Прямій лінії» президенту Росії Володимирові Путіну. Андрій Курков також прокоментував заяву Путіна щодо України і можливу наявність письменників у «списку 47» потенційних жертв спецслужб Росії, про який заявили українські правоохоронці.