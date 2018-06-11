Силу української жінки в часи війни показує в Нью-Йорку художниця з України

У Нью-Йорку проходить виставка української мисткині Зінаїди Кубар, учениці відомої сербської художниці Марини Абрамович. Виставка відкрилася 1 червня перформансом «Калина», який виконували три українські моделі. Під час вистави жінки, одягнені в світло-коричневі сукні в традиційному українському стилі, стали навколішки й розчавили пригорщі ягід калини на грудях.

«В українській традиції калина – це талісман жіночності, чистоти та цноти, – розповідає Зінаїда порталу Artnet, зізнаючись, що вона провезла ягоди калини через митний кордон нелегально. – У нас – війна. Багато жінок втрачають батьків, синів та братів через воєнні дії».

Художниця вкладає в образ кетягів калини декілька смислів: кровопролиття у воєнному конфлікті, що триває, та вплив подій війни на жінок, що змушує молодих дівчат швидше дорослішати, пояснює в матеріалі журналістка Сара Кесконе.

«Ці події роблять нас сильнішими, – говорить художниця в інтерв’ю. – Це все про кров, і життя, і втрату цнотливості».

На стінах виставкового залу демонструється проект Mute, серія з 16 портретів жінок та молодих дівчат, яких Зінаїда зустріла у таборах протестувальників під час Революції гідності на майдані Незалежності у Києві, пише видання Artnet. Одразу після революції Зінаїда провела зйомку в студії, відтворюючи драматизм подій у високоякісних відеопортретах спокійних та незворушних жінок в атмосфері хаосу протесту, йдеться в статті.

Робота розповідає про силу жінок, за якими, на думку Зінаїди, майбутнє держави. «Політична ситуація, що склалася, дуже красномовна. Я вірю, що ми перебуваємо в стані трансформації, – ділиться художниця в інтерв’ю виданню. – Я намагаюся показати, що жінки мають силу змінити ситуацію, запустити процес одужання та відродження».

Над цим працює і сама Зінаїда за допомогою заснованої нею благодійної організації ARTREHUB та нової програми психологічної реабілітації військових, яку вона розробила у співпраці з українськими госпіталями, зазначає Artnet.

Триватиме виставка до 5 липня 2018 року.