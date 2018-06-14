Масова загибель бджіл на Дніпропетровщині: хто відповість?

Дніпро – У Дніпропетровській області масова загибель бджіл. Бджолярі кількох районів області заявляють, що втратили ледве не всі бджолосім’ї. Найбільше потерпіли виробники солодкого продукту на Криворіжжі: там ідеться про загибель бджіл у близько півтисячі пасічників, збитки оцінюють у мільйони гривень. Бджолярі звинувачують довколишні агропідприємства, які, за їхніми словами, обробляють поля високотоксичними препаратами. Оливи у вогонь додала трагедія, яка сталась на сусідній Кіровоградщині: там, за даними місцевих ЗМІ, днями за нез’ясованих обставин помер власник пасіки, де раніше вимерли бджоли.

Масова загибель бджіл на Дніпропетровщині триває з кінця травня. Михайло Ротар – пасічник із Криворіжжя, – один із тих, яків втратили бджолосім’ї. Чоловік підозрює: в усьому винен сусід-фермер, який обробляв свої рапсові поля препаратами від шкідників.

На місцях, у сільрадах, дуже важко було домогтися створення комісії за фактом отруєння. Я тиждень домагався, щоб моїх бджіл взяли на лабораторну експертизу

«Почалася загибель близько двох тижнів тому, після того, як без жодних попереджень, листів до сільрад фермер почав травити поля невідомою речовиною. Загибель бджіл триває і зараз, ми досі не знаємо, чим труїли поля. При цьому ми зіткнулися з тим, що на місцях, у сільрадах, дуже важко було домогтися створення комісії за фактом отруєння. Я тиждень домагався, щоб моїх бджіл взяли на лабораторну експертизу», – розповів на прес-конференції в інформагентстві «Міст-Дніпро» Михайло Ротар.

Агровиробник, якого підозрюють в обробці полів сильною отрутою, спілкування з пасічниками і пресою уникає. «Зв’язку ніякого з нашим фермером немає, а результати дослідження ще не готові», – зауважує пасічник, господарство якого постраждало.

Загалом у Криворізькому районі в останні два тижні з невідомих причин загинули бджолосім’ї в господарствах майже 500 пасічників. Схожа ситуація в селах на сході області – у Павлоградському, Петропавлівському та Межівському районах, – а також в сусідніх Кіровоградській та Миколаївській областях.

Голова громадської організації бджолярів Павло Герб зауважує, що в Криворізькому районі у 44 пасічників взяли на експертизу вимерлих бджіл, проте це вартувало бджолярам чималих зусиль. Називають і препарат, через який, як припускають виробники меду, вони зазнали збитків.

​«На всіх цих територіях поля однієї великої агрофірми, яка, на нашу думку, почала обробку полів дуже шкідливим пестицидом «Альфа-циперметрин». Поки ми не можемо говорити про це зі стовідсотковою впевненістю, бо ще немає результатів аналізів», – додав він.

«Екологічна й економічна катастрофа»

Чим обробляли поля на Дніпропетровщині і чи саме це призвело до масштабної загибелі бджіл, мають з’ясувати за допомогою лабораторних досліджень. Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області Анатолій Гайворонський вважає, що до розслідування також мала б долучитись СБУ.

Мор бджіл, якого в регіоні ще не бачили, каже він, – це справжня екологічна катастрофа: разом із бджолами в районах ураження вимерли й інші комахи, які запилюють рослини. Окрім того, тепер ставиться під сумнів безпечність уже зібраного солодкого продукту. Це, зокрема, може негативно вплинути на експорт українського меду за кордон.

Голова Асоціації фермерів припускає, що всьому виною міг стати незареєстрований або й заборонений в Україні препарат для обробки культур від шкідників, який агровиробники купували під виглядом дозволеного. Водночас чи знайдуть винних і чи компенсують збитки пасічникам – ще велике питання, каже фахівець.

Такого масового мору ще не було. У Криворізькому районі є люди, у яких постраждало по 300 вуликів. Моя версія така: могли під виглядом якогось отрутохімікату завезти якийсь інший препарат, не зареєстрований в Україні. Фермери свідомо зробити потраву не могли. Треба з’ясувати, який був препарат, де вони купували, хто його завіз

«Такого масового мору ще не було. У Криворізькому районі є люди, у яких постраждало по 300 вуликів. Масштаби загибелі дуже великі – Межівський, Павлоградський, Петропавлівський, Дніпровський райони. Це, звісно, вплине на експорт меду. Пішла така масштабна потрава, що ми можемо втратити міжнародні ринки збуту. І чи можна буде їсти той мед дітям, також велике питання. Можливо, цим навіть могла б зайнятись СБУ. По-перше, треба знайти, хто це зробив. Зараз багато «одноосібників», агрохолдинги… Треба здійснити розслідування. Але складність у тому, що навіть щоб відкрити провадження, треба, щоб на пасіку був ветеринарний паспорт. Якщо його немає, ніхто не розпочне розслідування. Хто труїв, яким препаратом? Моя версія така: могли під виглядом якогось отрутохімікату завезти якийсь інший препарат, не зареєстрований в Україні. Фермери свідомо зробити потраву не могли. Треба з’ясувати, який був препарат, де вони купували, хто його завіз», – сказав у коментарі Радіо Свобода Анатолій Гайворонський.

3,5 тисячі гривень за аналіз на один препарат

У головному управлінні Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Радіо Свобода повідомили, що отримали звернення від пасічників і вже з’ясовують, що стало причиною масової загибелі бджіл у кількох районах області. За даними відомства, спеціалізована регіональна лабораторія може здійснювати аналізи на наявність широкого спектру препаратів обробки рослин, але усю «лінійку» хімікатів здатна визначити лише Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК в Києві. Туди й відправили проби.

Усі дослідження пасічникам доведеться оплачувати з власної кишені, а вони недешеві: аналіз на наявність лише одного препарату коштує близько 3,5 тисячі гривень. Але тільки така експертиза ліцензованої лабораторії потім може стати аргументом в суді.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до Держпродспоживслужби в області для з’ясування результатів досліджень.

Поліція відкрила справу

Тим часом бджолярі тих районів області, які найбільше постраждали від мору, звертаються до правоохоронців. Так, у Криворізькому районі до поліції заяви написали більш ніж 20 бджолярів, там відкрили кримінальне провадження.

«Провадження відкрите за статтею 247 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про захист рослин). Ми проводимо всі необхідні слідчі дії, опитуємо свідків, тривають експертизи», – сказали Радіо Свобода в криворізькій поліції.

Відкриті провадження і в Петропавлівському та Павлоградському районах.

Поки ж пасічники Дніпропетровщини не беруться оцінювати масштаби економічних втрат від мору медоносних комах. Відомо, що прямі збитки можуть оцінюватись в мільйони: вартість однієї бджолосім’ї складає близько 2,5 тисяч гривень. Такі втрати неможливо відновити за рік або за два. Для багатьох родин пасічників виробництво меду було єдиним джерелом прибутку.

Прогнозують, що масова загибель бджіл цього року призведе до різкого зростання цін на мед та інші продукти бджільництва.

Масова загибель бджіл цього року зафіксована в низці регіонів України, найбільше – в Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.