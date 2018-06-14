Збройний напад на виборчу дільницю. Про вибори, медіа, Google і ще дещо

Катерина Жемчужникова

(Рубрика «Точка зору»)

Які у вас асоціації зі словом «майське»? Неграмотний переклад із російської? Назва населеного пункту, що дісталася йому з радянської спадщини нашої історії? Село ледь не в кожній області в Україні? І щодо всіх пунктів будете праві. Але саме зараз давайте згадаємо село Майське Синельниківського району Дніпропетровської області.

За 0,48 секунди на пошуковий запит «Майське, Дніпропетровська область» Google знаходить приблизно 81 тисячу 100 результатів. Давайте обмежимося вкладкою «Новини» в пошуковику – бачимо приблизну кількість результатів 380 за 0,1 секунди. Серед них: кілька десятків згадок про відважну 71-річну пенсіонерку на інвалідному візку, яка на свій день народження у травні цього року стрибнула з парашутом; буквально кілька посилань на інформацію про минулорічне авіашоу до Дня Незалежності та страусину ферму – всі у регіональних медіа. А решта – про вибори наприкінці жовтня минулого року, але вже в провідних виданнях країни.

Та чому, якщо назва цього села була «на слуху» у всіх топових медіа країни трохи більше ніж півроку тому, зараз за цією назвою важко навіть пригадати, про яку область йдеться?

Що стало інформаційним приводом?

Село Майське увійшло до Зайцівської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області, де 29 жовтня 2017 року відбулись перші вибори. У день голосування невідомі зі зброєю напали на виборчу дільницю у селі Майське. Під час сутичок було поранено двох правоохоронців. Спостерігачів «Опори» під час нападу на дільниці не було, однак представники «Опори» відразу виїхали на місце події.

Як зазначав координатор громадського спостереження за виборами на Дніпропетровщині Вадим Головченко, близько 19:00 до приміщення виборчої дільниці №120505 під'їхали автомобілі з київськими номерами. «Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг без масок на обличчі, розбили вітрини холу, де була виборча дільниця. Члени ДВК кинулися захищати виборчі скриньки. У представника групи швидкого реагування під час захисту дільниці невідомі вистрілили з пістолету, однак куля пройшла повз. Невідомі особи хотіли влити до скриньок із бюлетенями зеленку. За інформацією правоохоронців, тілесні ушкодження отримали двоє працівників поліції, один член комісії та один спостерігач», – розповів він.

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області оголосило план «Перехоплення» і на магістральній дорозі «Москва – Сімферополь» поліція перехопила сім автомобілів із нападниками. Варто зазначити, під час нападу на дільницю машини мали київські номери серії «АА» та «АІ», а при затримані авто були вже з дніпропетровськими номерами серії «АЕ». Під час огляду автомобілів у салоні та багажниках знайшли вогнепальну і травматичну зброю, автомати Калашникова, карабіни, помпові рушниці, набої, бронежилети, балаклави, арматуру та біти.

Оскільки бюлетені залишились не пошкоджені, то на виборчій дільниці №120505 тривав процес підрахунку голосів.

А що зараз?

Минуло трохи більше ніж півроку, і чи є якісь нові згадки про ці події? Найсвіжіша – напередодні чергової хвилі виборів у квітні цього року одна журналістка зробила детальний матеріал на одному регіональному сайті. А з нього випливає, що затримані особи відпущені без жодних запобіжних заходів, а автомобілі, які були вилучені, уже повернені власникам.

Випадок – зовсім не буденний. Ситуація складна. А послідовної системної інформації немає. Вдумайтесь: тільки одна журналістка; лише на одному регіональному сайті; всього один матеріал...

Чи є вихід?

Що може змінити цю незацікавленість суспільства та медіа щодо питань виборів у міжвиборчий період? Хто міг би стати таким громадським контролером важливих справ? На кого можна було б розраховувати у питанні постійного інформування про розслідування виборчих злочинів та судових справ? Відповідь на всі ці запитання складається всього лише з трьох слів – громадські виборчі омбудсмени.

Громадянська мережа «Опора» створює мережу захисників виборів у регіонах. Спочатку відібрані люди з усіх регіонів пройдуть навчання за спецкурсом на базі Українського католицького університету, а потім впродовж виборчих кампаній 2019 – 2020 років триматимуть руку на пульсі в контексті поліцейських розслідувань та судових справ щодо виборчих злочинів. Це чудова можливість для активних та мотивованих людей у регіонах і отримати новий досвід і, зрештою, повноцінну цікаву роботу на кілька найближчих років у політично незаангажованій команді з незаплямованою репутацією. До речі, відбір людей триватиме ще до кінця місяця, тому кожен може спробувати свої сили.

Ці захисники виборів постійно комунікуватимуть із правоохоронними органами, суб’єктами виборчого процесу, громадянами, журналістами, громадськими активістами та виборцями щодо попередження та протидії виборчих злочинів. Громадські омбудсмени з виборчих прав будуть моніторити та аналізувати діяльність поліції, прокуратури та судів щодо розслідування виборчих злочинів. Вони також допомагатимуть виборцям із захистом їхніх виборчих прав та розроблятимуть рекомендації змін до виборчого законодавства. Крім того, омбудсмени активно висвітлюватимуть усі процеси розслідувань виборчих злочинів, пропонуватимуть таку інформацію регіональним медіа та спонукатимуть суспільство цікавитись цими процесами, так би мовити, стежити за «поствиборчим серіалом» до логічного завершення.

Звісно, панацеї не існує, так само, як не може бути простої відповіді на складні запитання. Але створення такої мережі спеціально навчених досвідчених людей – впевнений рух до систематичного контролю за такими проблемними темами, що є першим кроком на шляху до їхнього розв’язання.

P.S.

Варто також зазначити, що такі кроки не мають бути поодинокі, адже тільки комплексом заходів можна долати складні перешкоди. Окрім контролю, важливим етапом є запровадження невідворотності покарань за виборчі злочини. Так, 13 квітня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №8270 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства». Документ розробили експерти Громадянської мережі «Опора» спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Робота над ним тривала майже два роки, він пройшов тривале публічне обговорення та отримав позитивні експертні оцінки. Цим законопроектом пропонуються зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином, порушення, які безпосередньо впливають на результати виборів, тягтимуть суворе покарання, а дрібні – навпаки будуть декриміналізовані. Так, це дасть можливість для правоохоронних органів при незначних порушеннях фіксувати їх на місці за простішою процедурою та витрачати весь свій час на ефективні розслідування складних випадків.

Катерина Жемчужникова – комунікаційний менеджер Громадянської мережі «Опора»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода