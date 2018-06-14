«Це страшенно цікаво»: Навальний розповів, як спецприймальник у Москві підготували до ЧС-2018

Російський опозиціонер Олексій Навальний 14 червня вийшов на свободу після 30 діб адміністративного арешту.

«Всім привіт. Я знову з вами після 30-добового відрядження. Страшенно радий бути на свободі», – написав він в Instagram-і.

Навальний розповів, як спецприймальник підготували до Чемпіонату світу з футболу, який стартував 14 червня: «Це страшенно цікаво».

«Мабуть, влада не виключає, що доведеться заарештовувати за дебош п’яних англійських фанатів, і не хоче осоромитися. У всіх камерах «зафігачили» євроремонт. Ґрати пофарбували. Замість дірок у підлозі (вже вибачте за такі подробиці) поставили унітази. У дворі для прогулянок поставили ворота і роздали справжні футбольні м’ячі. Годувати почали краще, ніж у ресторані. І навіть офіціант є – курсант зі школи міліції ходить і роздає меню. Як у літаку, можна вибрати один з двох варіантів», – розповів Навальний.

«Оскільки співробітники спецприймальника англійської не знають, набрали стажисток – студентки з Інституту іноземних мов імені Моріса Тореза. Вони ходять у спеціальній формі, щось середнє між поліцейським і стюардесою. Поки іноземців немає, студенткам нудно, вони голосно скаржаться і вимагають масових арештів, щоб завести знайомства… У камерах встановили здоровенні РК-екрани, щоб арештанти могли дивитися матчі чемпіонату. Кожному, хто виходить, дають подарунок: книжечку з законами і доміно (або нарди) з символікою чемпіонату. Я вибрав нарди», – додав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Пост Навального прокоментувала у російському виданні «МК» заступник голови Громадської спостережної комісії Москви Єва Меркачова: він, мабуть, вирішив пожартувати, каже вона.

«Ні спецприймальник № 2 (де відбував арешт Навальний), ні жоден інший московський спеціально до мундіалю ніхто не готував, і ніяких змін там не сталося. Рідкокристалічний телевізор в камері не передбачений внутрішніми правилами (передбачається, що людина, що перебуває в спецприймальнику, має бути в повній ізоляції). Що стосується прогулянкових двориків, там немає нічого, крім лавичок і столу. Ніяких футбольних воріт, турники на честь чемпіонату ніхто не встановлював і встановлювати не збирається. Те ж саме стосується меню: шашлики, тірамісу, безалкогольне пиво в спецприймальнику під забороною. Ці продукти не можна навіть передавати адміністративно заарештованому в передачках. Людина не може вибирати страви, тому що меню затверджено наказом керівництва спецприймальника. Взагалі всіх затриманих іноземців передбачається розміщувати не сюди, а в окремий блок при СУВСІГ (рос. абревіатура) – спеціальний заклад тимчасового утримання іноземних громадян. Вболівальники-хулігани проведуть там від кількох годин до кількох діб».

Рішення про арешт Олексія Навального ухвалив 15 травня Тверський суд Москви. На політика було складено два протоколи – про повторне порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу, а також про непокору поліцейському. 23 травня Московський міський суд відхилив апеляцію голови Фонду боротьби з корупцією на арешт.

У кількох містах Росії 5 травня відбулася акція «Він нам не цар», присвячена інавгурації Володимира Путіна на четвертий президентський термін. Олексія Навального затримали невдовзі після того, як опозиціонер з’явився на Пушкінській площі в Москві. Його за руки і за ноги віднесли в автомобіль для перевезення в’язнів. У російській столиці затримали понад 700 людей, а в цілому в Росії – понад півтори тисячі.