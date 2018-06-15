Українська ракета зможе долетіти до Москви (огляд преси)

Українська ракета зможе долетіти до Москви. Як інформує «Газета по-українськи», Україна може створити ракету дальністю до 1,5 тисячі кілометрів. Це справжня зброя стримування. Загалом, українська оборонна промисловість здатна забезпечити більшість потреб армії, переконує військовий експерт газети Валентин Бадрак. Раніше Україна ніколи не виробляла бойових літаків, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів. Лише опановує ці напрямки. Буде політична воля й фінансування – в майбутньому забезпечуватиме себе на 70 відсотків. Це високий показник, зазначає експерт. І нагадує, що у Франції й Німеччині ця цифра становить 85 відсотків.

«Газета по-українськи» попереджає, що кожному українцю в Росії, в тому числі і футбольним уболівальникам, загрожує небезпека. Росія не раз викрадала українців, використовувала як заручників. І нехай не ображаються, що коли повернуться в Україну, Служба безпеки матиме до них запитання. Російські спецслужби можуть завербувати когось з українців і змусити працювати проти своєї держави. Видання наголошує, що поїздки в Росію під час війни – безвідповідальні. Якщо здоровий глузд від подорожі до країни-агресора не не врятує, і там затримають правоохоронці, найперше, що треба зробити, це звернутись до дипломатичних представництв України в Росії. Українські дипломати намагатимуться допомогти. Але це важко. Росія неправова і недемократична держава. Інструментів для захисту українців на її території обмаль, попереджає газета.

«Нафтогазодобувну галузь можуть поставити на паузу через бюрократію» – у статті під таким заголовком газета «Голос України» інформує, що через проблеми з перереєстрацією спецдозволу АТ «Укргазвидобування» призупиняє видобуток вуглеводнів. Загалом товариство досі не отримало від Держгеонадр України рішення щодо продовження термінів дії 39 спецдозволів на видобування вуглеводнів. Одна з причин затримки – неможливість отримати оцінку впливу на довкілля. Фактично галузь постала перед несподіваним викликом – компанії не можуть почати буріння нових свердловин (й продовжувати дію спецдозволів на видобуток на діючих родовищах), бо не мають оцінки впливу на довкілля. Закон запустив необхідність його отримання, але систему, яка зумовлює його виконання, не врегульовано.

Бійцям Операції об’єднаних сил дозволили відкривати вогонь у відповідь без дозволу штабу. Це – відповідь на те, що днями російське командування дозволило бойовикам самим відкривати вогонь, – каже військовий експерт «Газети по-українськи». Раніше до наказу командира бойовики встигали відстрілятися й утекти. Тепер бійці ЗСУ можуть діяти перші, якщо є дані розвідки, що бойовики готуються завдати удару. Тобто знищити загрозу ще до її виникнення, – зазначає видання у публікації «Військовим дозволили стріляти на випередження».

Децентралізація дала змогу поліпшити фінансові можливості громад, які вилилися у видимі результати – відремонтовані дороги, утеплені школи та встановлені майданчики. Але, як зазначає газета «День», децентралізація не навчила концентруватися на локальних «фішках» – архітектурних пам’ятках, брендах і гучних іменах. Хоча саме культурна ідея створює додану вартість території і підкреслює її ексклюзивність, переконує видання. Тому цього року Мінкульт запровадив проект «Малі міста – великі враження», який орієнтований на культурний розвиток малих територій. Зі 158 стартапів до фіналу потрапило 8. Хто виграв і скільки коштів держава не пошкодувала на ці проекти розповідає газета «День».