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Вопрос восстановления разрушенного моста в Станице Луганской вновь завис. Его обсуждают практически на каждом заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, но прийти к общему мнению не могут. Исключением не стала и последняя встреча. Кроме ремонта моста, застопорилась и реконструкция самого пункта пропуска в Станице Луганской: ее хотела провести украинская сторона. В обоих случаях в группировке «ЛНР» хотят, чтобы вопросы решались непосредственно с ними. Украинская же сторона заявляет, что вести диалог с подконтрольными России группировками не будет.

Оборванные взрывом края моста и идущие от него под большим уклоном деревянные ступеньки с перилами – по этому каждый день сотни людей пересекают линию разграничения в Станице Луганской.

Нередки случаи, когда с этих ступенек люди падают. Отремонтировать мост, чтобы он стал более безопасным для перехода, стороны конфликта договариваются уже несколько лет. Единственное, что пока удалось – в конце прошлого года сделали «косметический» ремонт деревянной конструкции. Но о более качественном ремонте договориться пока не удалось. Украинская сторона ход последних переговоров прокомментировала сдержано. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook написала, что «продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской».

Немного больше информации дала представитель вооруженного формирования «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева. По ее словам, обсуждали долго, достичь договоренностей не удалось из-за позиции украинской стороны.

Украинская сторона очередной раз уходила от диалога с представителями «республик»

«Украинская сторона, представленная экспертами, в очередной раз уходила от диалога с представителями «республик», предпочитая разговаривать исключительно с представителями ОБСЕ, а также Международного комитета Красного Креста – организацией, которая отвечает лишь за техническое исполнение принятых решений», – заявила Ольга Кобцева.

Кроме ремонта моста, застопорился и вопрос реконструкции самого пункта пропуска. В начале мая должны были начаться работы по улучшению инфраструктуры на КПВВ. Планировалось, что там построят медпункт, стационарный пункт обогрева, душевые кабины, туалеты – в том числе для людей с инвалидностью. К тому же, планировалось значительно увеличить количество мест для работы пограничников, чтобы уменьшить либо вовсе убрать очереди. Но до сих пор практически ничего не сделано, так как группировка «ЛНР» не дает гарантий безопасности для работы бригад.

Если мы не уберем технику, то они начнут обстрел

«Нам не дают разрешение на проведение работ. То есть, мы выезжаем на место работы, а с территории так называемой «ЛНР» от оккупационной власти поступает информация, что если мы не уберем технику, они начнут обстрел. И не дают нам согласие на проведение работ», – рассказал заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, в группировке «ЛНР» хотят, чтобы областная администрация в письменном виде на русском языке написала обращение к главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику с просьбой дать разрешение на работы. Однако областная администрация не ведет переговоров с группировкой. А все вопросы адресует в переговорную группу.

Мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находиться единственный пункт пропуска в регионе.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)