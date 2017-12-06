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Пункт пропуска в Станице Луганской закроют. 9 и 10 декабря там будут проводиться ремонтные работы над разрушенной частью моста. Об этом стороны договорились на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. В среду была подтверждена готовность закрыть КПВВ для ремонта. Ждут этого и люди, которые постоянно рискуя жизнью и здоровьем, пересекают разрушенный мост.

Северодонецк. Возле здания Пенсионного фонда – очередь. В большинстве своем – это пенсионеры с неподконтрольных правительству районов, которые приехали переоформить пенсии. Среди них – Владимир и Людмила из Алчевска. Людмила живет с инвалидностью. Передвигаться ей приходится с тростью. Поэтому в Северодонецк ехала через пункт пропуска «Майорск» в Донецкой области. Говорит, что намного дешевле ехать через Станицу. Но деревянная конструкция над разрушенной частью моста для нее – непреодолимая преграда. Владимир же ехал через Станицу Луганскую. Но он также говорит, что перейти мост на пункте пропуска – сложная задача.

Людей с больными ногами там и носят, и возят, и на руках спускают

«По трапу сходишь. Там доски сбитые. Опускаешься и поднимаешься. Таких людей с больными ногами там и носят, и возят, и на руках спускают, и на тачках возят. Потому что так там невозможно. А если сейчас там будет грязь или снег, то не знаю, как там спускаться и подниматься. Тяжело, короче. Там ходить невозможно», – рассказал пенсионер Владимир.

О плохом состоянии моста постоянно заявляют и в мониторинговой миссии ОБСЕ. В своих отчетах наблюдатели не единожды отмечали плохое состояние конструкции и случаи падения людей во время перехода. Отремонтировать мост стороны договаривались еще в прошлом году. Но договоренности постоянно срывались. Однако сейчас ситуация может сдвинуться с мертвой точки. На очередном заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести ремонт 9-10 декабря.

Подтверждены гарантии безопасности во время проведения ремонтных работ 9 и 10 декабря

«На заседании рабочей группы по безопасности были подтверждены гарантии безопасности во время проведения ремонтных работ деревянных конструкций подходов к мосту в пункте пропуска в Станице Луганской 9 и 10 декабря», – заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

На время ремонта КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт – Дробот

В группировке «ЛНР» уже заявили, что готовы приступить к ремонту. По словам так называемого «исполняющего обязанности заместителя председателя» «совмина» «ЛНР» Александра Дробота, на два дня переход через КПВВ будет закрыт.

Пункт пропуска «Станица Луганская» будет закрыт на время проведения ремонтных работ

«С шести утра 9 декабря и до шести вечера 10 декабря пункт пропуска «Станица Луганская» будет закрыт по техническим причинам на время проведения ремонтных работ», – заявил Александр Дробот.

В последнее время возле пункта пропуска тихо, поэтому ремонтные работы должны состояться – Руслан Грех

Готовятся закрывать пункт пропуска в Станице Луганской на время ремонта и украинские пограничники. По словам пресс-секретаря Луганского погранотряда Руслана Греха, соответствующая информация получена из штаба АТО, а также от областной военно-гражданской администрации. По сообщению пресс-службы областной администрации, для ремонта должно быть выполнено одно условие – соблюдение «режима тишины». В последнее время на пункте пропуска тихо, говорит Руслан Грех, поэтому ремонтные работы, скорее всего, состоятся.

Запланировано возобновление работы пункта пропуска «Станица Луганская» на 11 декабря 2017

«Соответственно 9-10 декабря в КПВВ «Станица Луганская» временно прекращается пропуск граждан. Запланировано возобновление работы пункта пропуска «Станица Луганская» на 11 декабря 2017», – рассказал Руслан Грех.

Мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находиться единственный пункт пропуска в регионе. И он является пешеходным. Тем временем об открытии автомобильного КПВВ в районе города Золотое стороны так и не могут договориться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)