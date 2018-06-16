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16 Червень 2018, Київ 08:22
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Британський дослідник про «корисних ідіотів» на Заході та уміле використання їх Росією

Британський дослідник про «корисних ідіотів» на Заході та уміле використання їх Росією
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Отруєння у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії стало водорозділом у ставленні нинішнього керівництва Британії до Росії. Про це заявив Радіо Свобода британський дослідник Райнер-Елк Андерс. На його погляд, Лондон усвідомив загрозу з боку Москви, розрізняючи при цьому уряд Росії та її народ. Водночас Андерс зазначив, що у Британії, як по всій Європі, «пропутінське лобі» має вплив. На думку дослідника, причиною цього є російська інформаційна війна і «корисні ідіоти», які у внутрішньополітичній боротьбі в Англії раді приймати допомогу Москви. Андерс двадцять разів перебував у зоні бойових дій на Донбасі, пише книгу про цю війну, виступав у Лондоні перед пресою, у британському парламенті.

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