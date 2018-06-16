Президент Порошенко знову закликав Росію звільнити українських політв’язнів

Президент України Петро Порошенко знову закликав владу Росії звільнити українських політичних в’язнів, які перебувають в ув’язненні чи під арештом у цій країні і в окупованому нею Криму.

«Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який на знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні, – та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильно утримує та катує кремлівський режим», – написав він у фейсбуці.

«Я порушую питання про звільнення українських заручників на усіх міжнародних переговорах, і на мій заклик світові лідери долучаються до вирішення цієї болючої проблеми – тиск на Росію продовжується. Вимагаємо від Кремля свободи українським політв’язням!» – написав Порошенко.

Раніше 16 червня стало відомо, що уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій відмовили відвідати українського політв’язня Миколу Карпюка в російському місті Владимирі. Попереднього дня, 15 червня, їй так само відмовили у відвідинах українського політв’язня Олега Сенцова, якого утримують у місті Лабитнангі за Північним полярним колом.

Москва заперечує незаконність утримання десятків громадян України і стверджує, що вони є засудженими злочинцями чи підозрюваними у злочинах. Правозахисники називають ті звинувачення сфабрикованими чи непідтвердженими.