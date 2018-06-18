«З метою принизити росіян»: кримчанці загрожує кримінальна відповідальність за репост у соцмережі

Мешканка села Чехова (Аутка, Велика Ялта) Еліна Мамедова стала фігуранткою кримінальної справи про розпалювання ненависті та ворожнечі за репост чужого допису в соцмережі. Співробітники кримського главку Слідчого комітету Росії провели обшук у її будинку, після чого двічі допитували й взяли з неї підписку про невиїзд. Крим.Реалії стали відомі подробиці справи.

З обшуком до Еліни Мамедової російські силовики прийшли вранці 13 червня. Першими про це повідомили активісти «Кримської солідарності».

«Про цей обшук ми дізналися, коли нам зателефонували на «гарячу лінію» рідні Еліни Мамедової. З нею самою ми не знайомі й поки не спілкувалися», ‒ повідомили Крим.Реалії у «Кримській солідарності».

Активісти з’ясували, що слідчі дії в будинку Мамедової завершилися до обіду 13 червня. У дівчини вилучили всю техніку, включаючи мобільний телефон, після чого її забрали, і зв’язку з нею деякий час не було.

Підписка та два допити

Як з’ясували Крим.Реалії, Еліну Мамедову допитували в ялтинському міськвідділі Слідкому Росії в межах кримінальної справи, порушеної за частиною 1 статті 282 Кримінального кодексу Росії (розпалювання ненависті та ворожнечі, приниження людської гідності) (Москва, всупереч міжнародному праву, насаджує на окупованому українському півострові російське законодавство – ред). Після першого допиту її відпустили під підписку про невиїзд. А 15 червня знову допитали, показавши постанову про залучення до справи як обвинуваченої.

У дівчини вилучили всю техніку, включаючи мобільний телефон, після чого її забрали

За словами адвоката обвинуваченої Олексія Ладіна, 15 червня в ялтинському відділі Слідкому Росії йому надали постанову про призначення в межах кримінальної справи комп’ютерної та психолого-лінгвістичної експертиз. При цьому слідчий намагалася відмовити адвокатові у праві фотофіксації цих документів.

«Це грубе порушення права на захист. Згідно з практикою, затвердженою Конституційним судом Росії, захист має право фотографувати документи слідства, право на ознайомлення з якими надає закон. Ці документи потрібні захистові, щоб мати можливість сформувати свою позицію і, можливо, залучити до захисту своїх фахівців. Коли я написав клопотання, що з цими документами не ознайомлений, слідчий змінила свою позицію щодо фотографування документів і надала мені таку можливість», ‒ розповів Крим.Реалії адвокат.

Кримінальний репост

Під час допиту 15 червня стало відомо, що Еліна Мамедова є в цій кримінальній справі обвинуваченою. Слідство вважає її винною в поширенні в російській соцмережі «ВКонтакте» постів, які нібито розпалюють ворожнечу й ненависть, а також принижують представників національної групи ‒ росіян.

Обвинувачена свою провину заперечує. Олексій Ладін пояснив, що Еліна Мамедова цих постів не писала, а перепостила на своїй сторінці чужі дописи.

«Згідно з матеріалами слідства, Еліна Мамедова розмістила у «ВКонтакте» тексти з метою розпалювання ненависті та ворожнечі, а також із метою принизити росіян. Але такого й близько не було. Тексти, які їй інкримінують, вона дійсно розміщувала, але це були не її тексти, а репости інших блогерів в інтернеті. Тобто моя підзахисна ці записи навіть не коментувала, а просто скопіювала. Слідство ж кваліфікує це як розпалювання ворожнечі та ненависті й приниження групи осіб ‒ росіян. Тобто все стандартно, як в інших кримінальних справах, які ми бачимо останнім часом у Криму», ‒ говорить він.

У кримському главку Слідкому Росії подробиць справи не розголошують, а інформацію щодо неї надають тільки за інформаційними запитами.

Судячи з її сторінок у соцмережах, дівчина ‒ майстер манікюру, педикюру та дизайну нігтів

Стаття, яку інкримінують Еліні Мамедовій, передбачає великий штраф або примусові роботи від одного до чотирьох років, або позбавлення волі до п’яти років.

Майстер манікюру та спортсменка

Інформації про Еліну Мамедову наразі вкрай мало. Але точно відомо, що вона не є активісткою. Судячи з її сторінок у соцмережах, дівчина ‒ майстер манікюру, педикюру та дизайну нігтів. Цьому присвячені основні її фото та пости у «ВКонтакте». Постів, що ображають кого-небудь, на сторінці вже немає.

Еліна Мамедова також захоплюється фотосесіями та модельним фітнесом. У 2016 році вона навіть брала участь у тематичному конкурсі.

Поспілкуватися з кримчанкою нам не вдалося. За телефоном її рідних, куди нам рекомендували звернутися, на наші дзвінки ніхто не відповів.

Схожа кримінальна справа на початку року була порушена проти жителя села Новий Світ Сімферопольського району Ісмаїла Рамазанова.

Його звинуватили в публічних висловлюваннях, які, за висновком спеціаліста ФСБ Росії, містять заклики до розпалювання ворожнечі та ненависті «щодо соціальної групи росіян». У січні в нього провели обшук, під час якого виявили патрони до пістолета Макарова, потім затримали, побили й узяли під арешт у СІЗО Сімферополя. Нещодавно підконтрольний Росії Сімферопольський райсуд продовжив йому запобіжний захід до 16 липня. Адвокати та правозахисники вважають його справу політично мотивованою.