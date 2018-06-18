Фейки Росії вийшли за межі України і сягнули Тетчер

Речниця російського МЗС Марія Захарова, промовляючи перед журналістами у Москві кілька днів тому, послалася на цитату колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка керувала урядом своєї країни в період розпаду Радянського Союзу. Захарова розповідала про «коріння британської русофобії» і про викриття фальшивок – «заповіту Петра I» і «листа Зінов’єва».

«1991 рік, Г’юстон, екс-прем’єр-міністр Великої Британії пані Тетчер заявила буквально таке – якщо хтось може сказати, що такої заяви не було, то ми тільки зрадіємо з цього приводу, але, на жаль, документи доводять, що ця заява була», – сказала Марія Захарова.

Цитата, яку представник МЗС Росії приписала Тетчер, звучить так: «За оцінками світової спільноти, економічно доцільним є проживання на території Росії тільки 15 мільйонів осіб».

Уперше ці слова з’являються в 1997 році і відразу російською мовою, без посилання на англійський варіант. Їх наводить публіцист Андрій Паршев у своїй книжці «Чому Росія не Америка».

«Тоді я вивчав англійську мову, і якось натрапив на якийсь публічний виступ М. Тетчер про зовнішню політику. Я поважав і поважаю цю політичну діячку, особливо за її англійську мову. Вона говорить чітко, з оксфордською вимовою, простою, зрозумілою мовою, це вам не Буш який-небудь, з ротом, наче арахісом набитим. Так ось, говорячи про перспективи СРСР, вона заявила приблизно таке, ніяк цього не пояснивши: «На території СРСР економічно виправдане проживання 15 мільйонів осіб. Я ще раз прокрутив запис, можливо, хоча б «фіфті» (п’ятдесят)? Ні, точно «фіфтіін» (п’ятнадцять), я не недочув», – писав Паршев.

Головний редактор сайту Coda і творець проекту «Лапшеснималочная» Олексій Ковальов звернувся до Фонду Маргарет Тетчер із запитанням, чи справді існує такий вислів колишньої голови британського уряду, хто міг бути першоджерелом такої цитати і чи не було це помилкою в перекладі (копія листування є в розпорядженні спецпроекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» – «Настоящее время»).

Представник фонду Тетчер Кріс Коллінз відповів, що наведена цитата – відверта фальшивка, і таких думок Тетчер не висловлювала ні публічно, ні за приватних обставин. Він зазначив, що зустрічав цю цитату в китайських джерелах, і пообіцяв «зайнятися цією історією, якщо вже вона вкотре спливла».

«Чи висловлювала вона коли-небудь думки, котрі бодай якось схожі на цю? Ні, навіть у приватних бесідах. Вона не вважала радянську економіку загрозою для Заходу, вона вважала її головною слабкістю Радянського Союзу, яка в підсумку і призвела до його розпаду. До Михайла Горбачова вона ставилася з великою теплотою – вона вважала його значно більш здатним і чесним, ніж його попередників на посаді керівників СРСР. Що до вислову «за оцінками світової спільноти» – що то за оцінки? Вона була вченою і дуже акуратно ставилася до джерел своїх заяв», – написав Коллінз.

Представник Фонду Тетчер заперечує, що колишня прем’єр-міністр Великої Британії взагалі була присутня на з’їзді американських нафтовиків у Г’юстоні в листопаді 1991 року. Але у Фонді помилилися, і згодом визнали помилку: насправді Тетчер там була, і посилання на допис у The New York Times наводить не тільки журналіст Ковальов, а й люди, які захищають правдивість цитат.

Єдиний репортаж, де є цитати з виступу Тетчер, зберігся в архіві газети Houston Chronicle. Судячи з публікації, колишня прем’єр-міністр говорила про підсумки війни в Перській затоці, і наполягала, що Сполучені Штати не повинні скорочувати витрати на новітнє озброєння.

«Якщо ми сьогодні не ухвалимо вірних рішень щодо питань оборони і занадто різко знизимо на неї витрати, якщо ми припинимо дослідження, то через дев’ять чи десять років у нас може не бути ресурсів, щоб впоратися з якимось новим тираном. А він може з’явитися, бо браку тиранів історія ніколи не знала», – попереджала Тетчер учасників зустрічі Американського нафтового інституту.

Жодного слова про СРСР або Росію у виступі Тетчер Houston Chronicle не наводить. Не пригадує таких висловлювань і журналіст The New York Times.

Імовірність того, що журналісти, які були там присутні, або не чули, або ж проігнорували таку відверто нетактовну і скандальну заяву колишньої глави британського уряду, не дуже велика.

Це не перша фейкова цитата, приписувана Тетчер, яку використовували представники російської влади, щоб підтвердити свою правоту.

У червні 2015 року секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв’ю виданню «Коммерсант» заявив: «Ви, напевно, пам’ятаєте вислів екс-держсекретаря США Мадлен Олбрайт, що Росії не належить ані Далекий Схід, ані Сибір».

Олбрайт ніколи такого не говорила, фразу вперше виголосив генерал ФСО (Федеральна служба охорони Росії – ред.) у відставці, «екстрасенс» Борис Ратников. Він пояснював, що коли, за його твердженнями, він підключався до підсвідомості держсекретаря, то виявив «патологічну ненависть до слов’ян» і бажання привласнити Сибір. Незважаючи на очевидну «фейковість» цієї фрази, на неї посилався не тільки Патрушев, а й президент Росії Володимир Путін.

«Ми ж майже від офіційних осіб чули багато разів, що несправедливо, що Сибір з його невимірними багатствами повністю належить Росії. Як несправедливо?» – говорив Путін під час великої прес-конференції 18 грудня 2014 року.

Маргарет Тетчер була прем’єр-міністром Великої Британії з 1979 по 1990 рік, тобто на момент, коли вона могла вимовити приписані їй слова, близько року вже була у відставці. Тетчер відома своїми різкими заходами проти страйку британських гірників у 1984–1985 роках і скороченням витрат на соціальну сферу. У 1981 році вона відмовилася звільняти лідерів Ірландської республіканської армії, які оголосили голодування у в’язниці. Десять учасників голодування померли. У 1984 році на неї скоїли замах: північноірландські сепаратисти замінували готель, де вона зупинилася.

Баронеса Тетчер померла в квітні 2013 року. У день її смерті на вулиці Лондона та інших міст Великої Британії вийшли демонстрації з гаслами «Ding Dong! The Witch is Dead» (цитата з мюзиклу «Чарівник країни Оз», яка у перекладі означає «радіймо, відьма померла»).