«Новий курс» Юлії Тимошенко – це курс на Венесуелу, переконує експерт газети «День». Відсутність ринку землі, активне друкування грошей, щоб підтримувати всіх дотаціями і дешевими кредитами, активне втручання держави в економіку, дешеві тарифи, велика частка державних підприємств – це все постулати «Венесуельського економічного дива». Формують бідність, девальвацію, тіньовий ринок та інфляцію. І це все є у пропонованому унікальному новому курсі України, стверджує видання. Тимошенко дуже хоче бути президентом. Це – найвища її мета. Безпрецедентна жага влади – еліксир її «політичної молодості». Автор статті переконує, що високий результат Тимошенко – це тест на здатність українського суспільства рости. Якщо після всіх історій в її політичній біографії Тимошенко досі не стала токсичним союзником для молодих політиків та інтелектуалів, і вони охоче несуть їй свої напрацювання, тішачись, що вона «внесла їх у суспільний дискурс» – це інфантильність. Лідер «Батьківщини» розуміє, що рейтингу, який вона зараз має, недостатньо для перемоги. Бо її електоральна база застрягла на рівні патерналістсько орієнтованого виборця. Тому їй конче потрібно залучити нові групи. Інтелектуали її не сприймають і не довіряють, стверджує газета. І хоч вони становлять меншість, але саме вони задають тренди для більш широких мас. Нещодавній форум «Батьківщини» – це була спроба «продати» інтелектуалам їхні ж ідеї. І пообіцяти їх реалізувати після перемоги на виборах. На обкатку нового іміджу штаб відводить два місяці. Якщо до серпня президентський рейтинг Тимошенко не підросте, вона знову повернеться до «коси, села і «любі мої». Про це «День» стверджує у статті «Між «змістом» та «формою», або Кілька питань до «Нового курсу».

Із червня в Україні обмежили використання безпілотних літальних пристроїв. Державна авіаційна служба затвердила «Тимчасовий порядок використання повітряного простору». Раніше роботу дронів не регулював жоден закон, зазначає «Газета по-українськи». Уперше обмежити їхнє використання хотів Віктор Янукович, коли з коптера зафільмували маєток міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Цю заборону скасували. Але нинішні обмеження становлять не менші загрози, наголошує видання. Ці обмеження ускладнять роботу поліції, пожежників, військових. Щоб рятувальники почали шукати зниклу на озері людину, мають за 10 діб до цього отримати дозвіл центру моніторингу польотів. Так само військові. Проблеми матимуть аграрії, які активно використовують дрони для контролю за рослинами. Ці обмеження порушують Конституцію України в частині права вільно збирати інформацію, наголошує газета у статті «Заборонили знімати маєтки чиновників».

Путін вирішив не міняти «куратора Донбасу» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» коментує призначення Путіним своїм помічником і уповноваженим по окупованому Донбасу Владислава Суркова. Видання інформує, що були чиновники, які вважали, що Росії слід звести до мінімуму свою присутність. Заради згоди із Заходом і більш витонченого – за допомогою «заштовхування» окупованих територій – впливу на Київ. Інші вважали: потрібна нова війна, щоб розширити території або посилити тиск на Захід і Україну. А підхід Суркова – це зробити з окупованих територій повноцінні квазідержави, тобто утворення, що мають деякі ознаки держави. Провести там нові «вибори» керівництва і відмовитись від будь-яких можливостей повернення в Україну. Тому українцям слід вчитися жити в умовах затяжного конфлікту. Збереження на посаді Суркова – доказ того, що війна триває, наголошує газета.

Монополією держави сьогодні дуже активно та ефективно користуються українські олігархи. На підтвердження цього експерт газети «Україна молода» наводить кілька прикладів. Так, скажімо, залізниця піднімає вартість квитків на 12% з 1 липня 2018 року. І ще 12% до 1 жовтня. Залізничники пояснюють: тарифи не покривають затрат, їх необхідно піднімати, щоби не допустити банкрутства підприємства. Але ж у всьому світі транспорт приносить доходи, а не збитки. І тільки в Україні залізничний транспорт чомусь є дотаційним і вимагає постійно залізати у кишеню клієнтів, обурюються експерт.

Урядові плани на відновлення обласних аеропортів починають реалізовуватися. Майже всі обласні аеропорти лягали тяжким фінансовим тягарем на місцеві бюджети. Вирішити проблему відновлення їхньої роботи не вдавалося роками. Зараз ситуація кардинально змінюється, стверджує газета «Голос України». Про один із таких аеропортів України парламентське видання розповідає в публікації «Чи вдасться відкрити небесні ворота?»