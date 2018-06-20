​Допомагати українцям – мій обов’язок – канадський хірург Джеймс Рутка

Львів – Приїхати в Україну з допомогою для канадського лікаря українського походження Джеймса Рутки є обов’язком. Його називають найкращим у світі дитячим нейрохірургом, до якого вишиковується довжелезна черга на консультації і операції звідусіль. Але у щільному графіку голова кафедри хірургії Торонтського університету, практикуючий лікар SickKids Hospital (Торонто), редактор «Нейрохірургічного журналу», керівник Дослідницького інституту онкології Джеймс Рутка знаходить час, щоб раз на рік приїхати у Львів і врятувати життя кількох важкохворих українських дітей. Цього разу відомий нейрохірург приїхав із цілою командою лікарів із Канади.

Сімох дітей, які були прооперовані цими днями у Львові канадськими і українськими нейрохірургами під керівництвом Джеймса Рутки, об’єднує пережитий біль, численні візити до лікарів, обстеження у різних шпиталях, діагнози: пухлина мозку, епілепсія, – а ще вони бачили сумні обличчя своїх татів і матерів. Рідні не приховують радості, що їхніх дітей оперувала команда канадських лікарів.

У 12-річної Іванни Шкітки з Турківщини була пухлина мозку, як з’ясувалось, від народження, але лише у 5-му класі у дівчинки почались запаморочення і втрата пам’яті. Поруч з нею після операції лежить восьмирічний Онисим Шарагов із Червонограда. У грудні минулого року у нього виявили пухлину. Також у палаті десятирічна Софія Долинська з Івано-Франківська. Торік у жовтні у дівчинки почались судоми.

«Я дуже хочу додому. Хочу плавати. Боялась операції, але мені мама все пояснила. Ще трішки мене болить», – каже Софія, яка з мамою об’їздила різні шпиталі, результати її обстеження дитячий нейрохірург Міської дитячої клінічної лікарні Львова Тарас Микитин скерував у SickKids Hospital, що в Торонто. Джеймс Рутка повідомив про необхідність операції. Таким було його рішення і щодо Іванни Шкітки.

Дуже файний лікар із Канади мене оперував, говорив зі мною англійською, втішав

«Мені робили операцію на голові, в неділю, а в понеділок привезли у палату. Вже мене нічого не болить. Лише уколи роблять. Мені крутилась голова. До 5-го класу нічого не хвилювало. Але в 6-му класі, коли бігала, скакала – у голові паморочилось. Дуже файний лікар із Канади мене оперував, говорив зі мною англійською, втішав», – говорить Іванна.

Батьки Онисима Шарагова від своєї єдиної дитини не відходять. Страшна вістка про пухлину у сина прийшла у їхню родину наприкінці минулого року.

«Це просто чудо, що сина прооперував найкращий нейрохірург у світі, і безкоштовно. Зараз чекаємо результати дослідження пухлини. Ми не можемо натішитись, що операція пройшла добре. Її проводили троє лікарів. Це була найдовша операція, яка тривала понад 5 годин», – розповів тато хлопчика Юрій Шарагов.

Найважче змінити менталітет лікаря

Щодня канадські та українські лікарі проводили по дві операції. Джеймс Рутка спеціалізується на дослідженні і оперуванні мозкових пухлин у дітей, а також хірургічного лікування дитячої епілепсії. Шість років тому до нього звернулась лікар із Канади українського походження Мирослава Ромах із проханням долучитись до спільного проекту з Міською дитячою клінічною лікарнею Львова, щоб консультувати і оперувати важкохворих українських дітей і водночас вчити українських лікарів. Попри свою зайнятість, Джеймс Рутка відгукнувся на прохання і щороку знаходить час у своєму графіку для України. На цей раз канадський лікар приїхав на два тижні у Львів, Київ, Одесу, Дніпро.

Я за походженням українець. Мої батьки українці. Я відчував своїм обов’язком повернутись в Україну і допомогти якнайкраще українським дітям і лікарям. Мені важливо, щоб у подальшому українські нейрохірурги могли проводити такі операції самостійно

«Я за походженням українець. Мої батьки українці. Я відчував своїм обов’язком повернутись в Україну і допомогти якнайкраще українським дітям і лікарям. Я вважаю це неймовірним досвідом – кожного року повертатись сюди і допомагати все більше, навчати нейрохірургів, як проводити такого плану операції, які раніше неможливо було робити. Я намагаюсь допомогти українським лікарям під час операцій покроково, щоб вони розуміли процес перед операцією, під час і опісля, щоб якнайкраще доглядати пацієнта. Мені важливо, щоб у подальшому українські нейрохірурги могли проводити такі операції самостійно», – говорить Джеймс Рутка Радіо Свобода.

Разом із Джеймсом Руткою в Україну приїхали канадські лікарі-нейрохірурги і неонатологи. У Міській дитячій клінічній лікарні Львова вони оглянули понад півсотню хворих дітей і хірурги прооперували 7 дітлахів із дуже важкими діагнозами.

Це шостий візит канадських медиків у рамках співпраці між SickKids Hospital і львівським дитячим шпиталем. Торік лікарі почали оперувати і важкі форми епілепсії у дітей. Цього року вперше застосували новітню технологію – двом дітям із важкою формою епілепсії, яка не піддавалась медикаментозному лікуванню, вживили імплантати – спеціальні стимулятори.Тепер у львівській лікарні тепер можуть постійно обслуговувати таких дітей.

Найважливіше, що змінили психологію лікарів у ставленні до пацієнта і своєї роботи. Ще б українська держава гідно оплачувала працю лікарів

«Маємо повний комплекс підтримки вживленого імплантату. Це прогрес у лікуванні дітей, і це завдяки канадським партнерам, які так багато доклались до підвищення фаховості українських лікарів, які двічі були на стажуванні в канадській клініці. Міській дитячій клінічній лікарні канадські партнери подарували новітнє обладнання на понад 600 тисяч доларів. Найважливіше, що змінили психологію лікарів у ставленні до пацієнта і своєї роботи. Ще б українська держава гідно оплачувала працю лікарів», – наголосив головний лікар Міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

20 молодих лікарів із різних міст України приїхали у Львів, щоб спостерігати за перебігом операції під керівництвом Джеймса Рутки і послухати його лекції.

Для психіатра з Канади українського походження Мирослави Ромах важливо змінити менталітет українського лікаря, зокрема у ставленні до пацієнта, до своєї праці.

«Важливо, щоб лікар переймався пацієнтом, а не посадою, грішми, пишався тим, що є найкращим лікарем. Що я бачу в Україні? Що хочуть вирватись на вищі посади, а не звертають увагу на свій фаховий рівень, на ставлення до батьків і пацієнтів. Найважче змінити менталітет, але молоді лікарі, які подорожують, стажуються в Канаді, бачать інше ставлення там до пацієнтів, до колег, які працюють злагоджено одною командою. Треба змінити ставлення старших лікарів до студентів і пацієнтів, навчати з повагою і бажанням», – зауважила Мирослава Ромах.

Мирослава Ромах не лише ініціювала співпрацю між медичними закладами Канади і України, залучила до неї славетного дитячого нейрохірурга, але й знайшла серед української діаспори Канади людей, які фінансують проект. Уже у жовтні група канадських лікарів знову приїде у Львів, щоб навчати українських лікарів і подарувати надію на життя важкохворим дітям.