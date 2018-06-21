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21 Червень 2018, Київ 10:52
Суспільство

70 років вінілу: чому українці знову слухають платівки

У 1948 році світ побачив першу довгограючу вінілову платівку, випущену Columbia Records, що дозволило меломанам насолоджуватися значно якіснішим звучанням. Більш того, музику тепер можна було слухати не кілька хвилин, а майже півгодини. Здається, що цифрові технології сьогодення мали б повністю витіснити вініл. Але в платівках є дещо, що змушує багатьох музичних шанувальників надавати перевагу саме їм. В Україні також є чимало пошановувачів «платівкової» культури. При чому, вініл деяких українських виконавців користується чималою популярністю. Але в чому секрет?

70 років тому поява довготривалих вінілових платівок для меломанів стала великою подією. Та стрімкий розвиток технологій за останні півстоліття зміг переконати багатьох в тому, що платівки скоро стануть атрибутом в музичних музеях. Але попри численні можливості, які надають сучасні цифрові технології для прослуховування будь-яких жанрів, шанувальники різних вікових категорій сьогодні все ще не готові відмовитися від музики на вінілі.

Виявляється, справа не в ностальгії

Слухачі жадають високоякісного звуку, а вініл пропонує яскраво виражену його якість
Sony

«Слухачі жадають високоякісного звуку, а вініл пропонує яскраво виражену його якість, якої ви не відчуєте при прослуховуванні компакт-дисків та MP3-дисків», – йдеться на сайті компанії Sony, яка через великий попит вирішила знову почати виготовляти платівки та програвачі.

За даними британської фонографічної індустрії (BPI), обсяг продажів вінілових платівок минулого року в Британії зріс до 4,1 мільйонів, у той час як у 2007 році було лише 205 292.

Директор з комунікацій BPI Ґеннаро Кастальдо пояснив новинній агенції Reuters, що причиною зростання попиту на платівки є те, що люди «люблять сам ритуал навколо купівлі платівок, їхнього програвання вдома, та й сам звук тепліший, багатший, і люди цінять це».

В Британії, наприклад, минулого року ширше за все розійшлася платівка виконавця Еда Шерона під назвою «Divide». Рок, тим часом, є найулюбленішим жанром британців.

А що люблять в Україні?

Розвиток культури «вінілу» не обійшов і Україну, при чому українські шанувальники часто надають перевагу саме вітчизняним виконавцям.

У Львові, наприклад, є свій вініл-клуб (VIHIΛ), де можна послухати не лише сучасні платівки світових та українських виконавців, але й побачити унікальну колекцію грамплатівок «Бітлз», Квітки Цісик, та іншої музики.

Андрій Смірнов, засновник українського вінілового лейблу Aby Sho Music в коментарі Радіо Свобода зауважує: за останні п’ять років спостерігається не крок, а цілий стрибок в розвитку «вінілової» культури в Україні.

За ці роки з’явилося чимало лейблів, що випускають українську музику, фізичних магазинів, і навіть Вінілова ярмарка – організована подія з рекламою та піаром, куди з’їжджаються з різних міст України.

Та шанувальники «теплішої» музики запевняють: так було не завжди. Ще кілька років тому знайти необхідний альбом було справжнім викликом.

Андрій Смірнов, засновник українського вінілового лейблу Aby Sho Music
Андрій Смірнов, засновник українського вінілового лейблу Aby Sho Music

Юрій Каленюк, який з дитинства захоплювався платівками, відчував особисту потребу в місцях, де можна було б придбати вінілові платівки, але дістати їх було складно.

Тоді у проблемі відсутності необхідних платівок він побачив шанс для власної справи, що призвело до відкриття у 2013 році інтернет-магазину Vinyla. З часом бізнес розвивався, і тепер це одна з точок, де справжні цінителі платівок можуть знайти собі щось по смаку.

Кожного року Каленюк скаладає список платівок й артистів, на які в них був найбільший попит. Так, у 2017 найбільшою популярністю користувалися платівки українського гурту ONUKA, яка є найбільш продаваною платівкою не просто українського виконавця, а взагалі в Україні, зазначив Каленюк. А вже за нею – іноземні виконавці: Benjamin Clementine, Depeche Mode, Radiohead.

Українські артисти завжди входять в ТОП-10, зауважує засновник Vinyla. Серед них – Океан Ельзи, Скрябiн, Джамала.

Найбільш популярні жанри – поп музика, класичний та інді рок.

Юрій Каленюк, засновник Vinyla
Юрій Каленюк, засновник Vinyla

Чи дешеве задоволення?

Щодо цін в Україні, то на нові плавтівки вони починаються від 450 гривень та можуть сягати кількасот євро.

Смірнов пояснює: якби був більший попит, то його Aby Sho Music випускав би більше платівок. Але якщо такі виконавці як ONUKA чи DakhaBrakha – це хіти продажів, то інші розходяться не так широко. Тому що дуже часто люди, «вступаючи в цю культуру», хочуть слухати щось, що слухали в молодості чи дитинстві.

Але для більшості вініл – це щось незрозуміле, що лежить у бабусі на горищі
Андрій Смірнов

Тому, за його словами, цілком зрозуміло, чому платівки українських виконавців, тираж яких набагато менший, все одно коштують як і іноземні.

«Але для більшості вініл – це щось незрозуміле, що лежить у бабусі на горищі, і дуже дивуються, коли бачать платівки наших сучасних артистів, яких вони можуть чути по радіо», – зазначив Смірнов.

Одним із перших записів української музики на грамплатівку був фрагмент із опери «Запорожець за Дунаєм», зроблений наприкінці ХІХ століття в Англії. А ось у Львові перші платівки були записані у 1904–1905 роках. На вулиці Вірменській у 1920-х роках була дуже популярна серед львів’ян крамниця грамофонів і грамплатівок Клягсбальда. Найдавніші платівки у Львові зберігаються у музеї Соломії Крушельницької. Примадонна опери свою першу платівку записала на американській фірмі Gramophone у 1902 році. Платівки Соломії Крушельницької різних років і різних фірм подарував львівському музею дослідник, колекціонер зі США українського походження Степан Максимюк.

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