Інтелектуали не голосуватимуть за Тимошенко? (Огляд преси)

Експерт тижневика «Країна» політтехнолог Сергій Гайдай стверджує, що Юлію Тимошенко ніколи не підтримували ті, хто здатен думати та аналізувати. Вона зорієнтована на соціал-демократичні цінності й патерналістський електорат, який нудьгує за минулим. Це не давало їй залучати більш політизованого, інтелектуального виборця. Саме таких голосів не вистачило для перемоги над Януковичем 2010 року, переконаний експерт. Тимошенко зрозуміла: зараз для неї важливий середній клас. На цей електорат претендують щонайменше двоє її суперників – Петро Порошенко та Анатолій Гриценко. Тому хід із форумом – правильний: зібрати всі політичні тренди. Хоча було видно, що теми – не її. Однак Тимошенко, як непогана актриса, їх озвучила. Першою зробила із цього шоу, і досить потужне. Про неї заговорили і критики, і прихильники. У те, що Тимошенко зміниться, політтехнолог не вірить. На це треба багато часу й креативу. І вже зараз показувати вчинки, а не декларації. Якщо у другому турі буде дві людини з однаковими антирейтингами, то хтось із них стане президентом. Виборцям варто давати можливість голосувати і «за», і «проти», коли віднімається один голос. Тоді такі політики мали би мінусові результати. У подальшому їм треба забороняти балотуватися, зазначає політтехнолог Сергій Гайдай.

У структурі української економіки домінує великий і надвеликий бізнес, і саме там головна частина тіні. Він має зв’язки з владою, є олігархічним, тому може ухилятися від податків. Як стверджує в тижневику «Країна» економіст Володимир Дубровський, щорічно з України виводять близько 10 відсотків внутрішнього валового продукту. Більша частина цих грошей потрапляє в офшори. Десь 50-60 мільярдів гривень щороку держава втрачає лише на податку на прибуток. А ще є податкові ями. Зараз їх значно прикрили. За Януковича це були чорні діри. Економіст підрахував, що за рік до офшорів виводять близько 10 мільярдів доларів, і ще 6 мільярдів доларів становить контрабанда. А точніше, всі зловживання з митною вартістю. Через заниження митної вартості товарів. Контрабанда перевищує обіг усіх підприємців, які працюють у роздрібній торгівлі. Це десь 190 мільярдів.

Росія традиційно продовжує ігнорувати рішення й заклики практично всіх міжнародних структур, зокрема Генасамблеї ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, Європарламенту, Міжнародного суду ООН у Гаазі тощо. Але це аж ніяк не означає, що всі ці резолюції, заклики й рішення виявилися марними, переконує в газеті «День» народний депутат Мустафа Джемілєв. Повне ігнорування Росією міжнародних правил поведінки у цивілізованому світі сприяє посиленню санкцій проти неї й подальшій ізоляції цієї країни від цивілізованого світу, масштабному підриванню її економіки. А якими можуть бути кінцеві наслідки всього цього, добре показав досвід колишнього СРСР, зазначає парламентарій у статті «Приборкати агресора».

«Північний потік» – це енергетичний пакт Молотова-Ріббентропа на початку XXI століття, Лишень об’єктом тепер є Україна, а предметом поділу не територія, а український енергетичний потенціал, наголошує газета «День». Дехто наводить аргументи, що, мовляв, певна частина транзитного потенціалу газотранспортної системи України залишиться. Але, в принципі, яка різниця, як енергопотенціал України хочуть поділити: у три етапи, як Польщу в VIII столітті, чи за один, як 1939 року? «Вагомі аргументи» знаходилися завжди, аби заспокоїти одних і виправдати інших. Але так само завжди це добром не закінчувалося, передусім для тих країн, чию територію таким чином «ділять», зазначає видання.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник має готуватися до перевірки, попереджає газета «День». Комісія зовнішнього контролю НАБУ від учора де-юре створена. Трійка аудиторів для Національного антикорупційного бюро зібрана. Президент Петро Порошенко в середу закрив свою квоту, призначивши екс-главу Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором НАБУ. Видання нагадує, що, відповідно до закону про Національне антикорупційне бюро України, Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро. Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради. Негативний висновок аудиту є підставою для звільнення директора НАБУ з посади. Утім, як інформує видання, Артем Ситник вже заявив, що Павло Жебрівський був призначений на посаду з порушеннями, бо він не відповідає критеріям, визначених статтею 26 Закону про НАБУ. Докладніше йдеться в статті «Аудит на контролі?»