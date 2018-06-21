(Публікуємо мовою оригіналу)

В Словакии задержали одного из бывших командиров «Правого сектора» в Закарпатье – Владимира Гласнера. В Украине его разыскивают за бандитизм и создание террористической группировки. Адвокат утверждает, что год назад суд уже возвращал обвинительный акт по активисту в прокуратуру. В нынешнем закарпатском «Правом секторе» о Гласнере не слышали уже давно. Генеральная прокуратура пока не комментирует задержание.

В словацком городе Кошице буквально в нескольких шагах от полицейского участка два года жил бывший начальник штаба первого батальона запаса «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владимир Гласнер. 18 июня 2018 года его задержали по запросу украинского бюро «Интерпола». По месту жительства задержанного полицейские обнаружили целый арсенал оружия, которое, по версии следствия, он мог отправлять в Украину. Полное имя арестованного в полиции не называют, установить его личность удалось благодаря фотографиям в СМИ и источникам Радио Донбасс.Реалии.

«Его разыскивали по подозрению в совершении преступлений международного масштаба, угроз убийства, захвата заложников, бандитизма, терроризма, нападения на государственных служащих и других преступлений. В частности, он нападал на сотрудников украинской полиции – стрелял из автомата и использовал против них гранаты», – сообщил в комментарии словацкому СМИ представитель местной прокуратуры.

На родине правоохранители подозревают Гласнера (позывной «Глок») в совершении целой серии преступлений – нанесении легких телесных повреждений, бандитизме, создании террористической группировки и угрозе убийства.

Из «Правого сектора» задержанного исключили три года назад

В Словакии выходец из Ужгорода жил по венгерскому паспорту, сообщает словацкое СМИ «Noviny.sk» со ссылкой на правоохранителей. В течение 48 часов суд города Кошицы должен был рассмотреть запрос на экстрадицию в Украину, где Гласнеру угрожает до 15 лет лишения свободы.

По сообщению словацкого агентства TASR, 21 июня Кошицкий краевой суд взял «Владимира Г.» под предварительный арест на время, пока будет решаться вопрос с экстрадицией. Арестованный отметает все обвинения, с выдачей в Украину не согласен, а свой нынешний арест обжалует в Верховном суде Словакии.

В том же запасном батальоне «Правого сектора» служил другой уроженец Закарпатья, Роман Стойка (позывной «Честный»). В марте 2015 года Гласнера «Глока» сняли с должности начальника штаба батальона, а командовать подразделением поставили «Честного». Через несколько месяцев, в июле, бойцы «Правого сектора» во главе со Стойкой попали в перестрелку с охраной местных бизнесменов – в ходе стычки были жертвы с обоих сторон, урегулировать ситуацию на Закарпатье выезжали отряды Национальной гвардии. Сам Стойка рассказывал Радио Свобода, что туда приезжал даже сам Дмитрий Ярош – тогда еще лидер движения.

Запасной батальон «Правого сектора» на Закарпатье, в котором служили и Гласнер, и Стойко, был расформирован в феврале 2016 года, через полгода после перестрелки – с формулировкой «за деструктивную деятельность командира». Нынешний командир резервной сотни «Добровольческого украинского корпуса» на Закарпатье Владимир Бурча сообщил Радио Донбасс.Реалии, что пока у него нет дополнительной информации по поводу Гласнера. «Я только знаю, что его ещё в 2015 году исключили из организации, и больше я о нём ничего не слышал», – сообщил Бурча.

Обвинительный акт по Гласнеру суд возвращал прокуратуре год назад – адвокат

Как рассказал Радио Донбасс.Реалии адвокат Роман Бухтояров, буквально вчера, 20 июня 2018 года, Верховный суд Украины поддержал частично оправдательный приговор четырём активистам «Правого сектора», которые участвовали в событиях в Мукачеве. Еще в июле 2015 года полиция задержала Сергея Деяка, Романа Мунчака, Владимира Бурчу и Родиона Горбенко. В 2017 году суд признал их виновными только в насилии по отношению к правоохранителям, а большинство обвинений, в частности, бандитизм, отбросил. Отстаивал Бухтояров и интересы Гласнера – говорит, что около года назад суд уже возвращал обвинительный акт по активисту в прокуратуру.

«Когда произошла эта перестрелка, они скопом всех бойцов «Правого сектора» в Украине обвинили в терроризме. А потом они начинали снимать эти обвинения частично. Сегодня в судах нет ни одного такого дела, все вернули в прокуратуру. По Мукачеву оправдательный приговор вступил в законную силу», – уточнил Бухтояров. Он допустил, что если Стойко сегодня придёт в суд, его ждет тот же приговор – это одна ситуация. В приговоре не говорится о том, что бывший командир скрывается от следствия, или о том, что из этого дела выделены отдельные производства по другим людям, в том числе Гласнеру. Сам арестованный активист пока не обращался к своему украинскому адвокату.

Гласнера объявила в розыск полиции Закарпатской области, но там сообщили, что делом давно занимается Генеральная прокуратура. Там комментировать дело Гласнера также пока не стали.

Информации о самом Гласнере в открытых источниках немного. Местные СМИ пишут, что он присоединился к «Правому сектору» уже после победы Майдана, и называли его контрабандистом. В конце 1990-х годов Гласнер основал Закарпатский областной рок-клуб, работал менеджером и продюсером группы «Елегантно Зіпсовані».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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