Проголосований закон «Про національну безпеку України» є необхідним (огляд преси)

Газета «День» коментує новий Закон «Про національну безпеку України». У статті «Запізнілий, але необхідний» експерти видання визнають його нагальність, однак не всі положення схвалюють. Так, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що у тексті Закону передбачене надто жорстке підпорядкування президенту і секретарю РНБО. Парламент віддав усі контролюючі функції за майже всіма державними органами в секторі оборони й безпеки, зокрема, й СБУ. Це й звітність, і підконтрольність, і багато інших засобів контролю. У законі залишилось для всіх органів безпеки тільки раз на рік письмовий звіт до парламенту. Це новація, яка значно звужує парламентський контроль за сектором безпеки і оборони. Також експерт не схвалює звуження форм у законі громадського контролю. Він обмежується лише участю в обговоренні окремих питань і не більше того.

У російських в’язницях і слідчих ізоляторах перебувають понад 60 громадян України. Їх звинувачують у шпигунстві, тероризмі, диверсіях. Про кількох ув’язнених часто згадують політики та журналісти. Про декого інформації зовсім мало – тільки те, що їх перевели до тюрем. Доля деяких українців невідома. Редакція «Газети по-українськи» зв’язалася з родичами кількох в’язнів. Вони розповіли найсвіжішу інформацію. Так, батьки 19-річного Павла Гриба, якого російські спецслужби викрали в Білорусі в серпні минулого року, досі не можуть зв'язатись з ним. Жодного листа чи побачення. Павлові заборонили отримувати грошові перекази. Він не може купити ні ліків, ні їжі. Не вельми втішна інформація і про інших політв'язнів у Росії, докладніше про яких розповідає «Газета по-українськи».

Якщо є якась країна, яка хоче вступити в Євросоюз, то це не означає, що Євросоюз почне рухатися назустріч і десь на півдороги вони зустрінуться, наголошує в газеті «День» німецькй журналіст Ґерхард Ґнаук. Він переконує, що не може бути так, щоб заради України Євросоюз запровадив у себе корупцію чи почав псувати дороги, це абсурд. Євросоюз – це набір стандартів, правил та цінностей. Якщо хтось поділяє ці цінності й запроваджує у себе відповідні стандарти – це і є просування в Європу, євроінтеграція, наголошує журналіст.

Газета «Україна молода» порушує проблему сексуального насильства в умовах збройних конфліктів. Це ганебне явище існувало на війні завжди, зазначає видання. Проте дуже довго про нього мовчали: жертва залишилася живою – от і добре, а страшні і травмуючі спогади – то вже якось переживе. Україна, на території якої триває збройний конфлікт, не залишилася винятком – сексуальне насильство як метод залякування і терору тут теж є. І не лише на війні. Газета інформує, що у світі злочини на сексуальному ґрунті вважаються одними з найтяжчих правопорушень – поряд із рабством та використанням наземних мін. Однак статистика свідчить, що проблема набуває загрозливих масштабів. Причому стосується це не тільки жінок і дівчат, а й чоловіків, і навіть дітей. В умовах збройного конфлікту, коли закони і правова база не працюють, проблема зростає ще більше. На жаль, як констатує видання, статистики, яка б свідчила про масштаби цієї проблеми в Україні, немає. Адже жертви воліють не говорити на цю тему.