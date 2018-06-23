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Суботнє інтерв’ю | Василь Вовкун, міністр культури України у 2007 - 2010 роках
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 червня (карта)
23 Червень 2018, 13:02
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23 червня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 23Jun2018
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