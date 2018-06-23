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23 Червень 2018, Київ 14:02
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 червня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 23 червня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа українською мовою
1 Мапа українською мовою
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 23Jun2018
2 UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 23Jun2018

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