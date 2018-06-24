Авторитети, щастя і вік. Три запитання до Дня молоді

Які цінності, прагнення і страхи мають молоді українці? На кого рівняються і про що мріють? Кому довіряють і чим цікавляться? З нагоди Дня молоді Радіо Свобода вирішило з’ясувати, як і чим живе молодь в Україні.

Про цінності. Вірність, дружба і свобода – такі цінності для української молоді є найбільш важливими. Про це свідчить опитування, яке провели Центр «Нова Європа» та Фонд імені Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine минулого року. Соціологи спробували дослідити настрої української молоді не лише за останні роки, а й за весь час незалежності України.

В опитуванні взяли участь дві тисячі людей від 14 до 29 років з усіх регіонів (крім Криму, Луганської і Донецької областей).

Половина молодих українців мають звичку молитися, 18% – не читають книжки і майже всі – 91% – користуються соцмережами, свідчить опитування.

Згідно з опитуванням, 61% молоді пишаються тим, що є українцями. І стільки ж вважають відповідальною Росію за війну на Донбасі. 60% підтримують вступ до Євросоюзу і майже стільки ж – демократичний шлях розвитку країни. Водночас, опитування показує, що українська молодь здебільшого не цікавиться політикою.

«Нас найбільше вразило те, що молодь в Україні є аполітичною, політика її не цікавить, тільки близько10% цікавляться політикою. Крім, того близько 75%– не довіряють або скоріше не довіряють політикам», – зазначила в коментарі Радіо Свобода представниця центру «Нова Європа» Катерина Зарембо.

Радіо Свобода запитало у випадкових молодих українців – хто для них є авторитетом:

Про щастя і майбутнє. Разом із тим 70% молоді в Україні оцінює майбутнє позитивно.

Згідно з опитуванням, найменш щасливою почуває себе молодь Сходу. Йдеться не лише про вплив збройного конфлікту, а й про рівень задоволення сімейним життям, якістю освіти та віру у краще майбутнє. На сході тільки 54% молоді очікують покращення свого життя у майбутньому, тоді як на Півдні таких 62%, а в інших регіонах – від 70% до 86%.

Про достаток. Половина опитаної молоді живуть на рівні, коли мають гроші на їжу і одяг. Однак на більш дорожчі покупки, приміром, комп’ютер чи пральну машинку, мусять заощаджувати. 26% живуть бідніше, усі інші – у достатку.

Експерт Катерина Зарембо зауважує, що і цінності української молоді зосереджені довкола того, щоб забезпечити життя, а вже потім – самореалізовуватися.

«Молодь зосереджена на цінностях виживання. Це не спонтанно придуманий термін. Серед вимог молоді до уряду – працевлаштування, подолання корупції, створення робочих місць і боротьба із злочинністю. Тобто йдеться про фізичну і матеріальну безпеку. І ці потреби червоною ниткою проходять крізь усі розділи нашого опитування», – каже експерт.

Про роботу, побут, еміграцію. Половина молоді на момент опитування відповіли, що мають роботу, а майже 40% – не працювали ніде. 65%– мешкають із батьками.

Найбільше страху у молоді викликають війна, корупція і безробіття. Згідно з опитуванням, молоді українці не так багато подорожують. Так, ніколи не були закордоном – 76% опитаних, усього 21% – відповіли, що побували в інших країнах. Найчастіше мандрує молодь Києва і Західної України.

«Не так багато молодих українців хотіли б мігрувати з України назавжди, ніж може здатися. Тільки 8% хотіли би виїхати назавжди з України. Це важливий показник, але не представляє намірів масової еміграції з України», – каже експерт.

Про погляди і дискримінацію. Катерина Зарембо звертає увагу на певний консерватизм молоді у ставленні до певних суспільних явищ.

«Коли ми запитали: чи можна виправдати низку явищ: одне з – корупцію, інше – гомосексуалізм. Але ми не порівнювали їх. І виявилося, що українська молодь у меншій кількості випадків вважає, що гомосексуалізм можна виправдати. А у фокус групах молодь так і висловлювалася, що краще нехай бере хабар , аніж належить до ЛГБТ. В той же час варто відзначити, що тільки 1% молоді в нашому опитуванні часто зазнавали дискримінації за будь-яких підставою»,– каже експерт.

Важливим, на думку соціологів, є те, що понад 90% молодих українців ніколи не зазнавали дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації, регіонального походження, мови чи статі.

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно подовжила молодість до 44 років, а середній вік, згідно з новою класифікацією, завершується після 60 років.

Найбільшою цінністю для молодих людей є можливість жити.