«Білборди сорому». У Дніпрі розвісили фото крадіїв люків, оприлюднивши їхні персональні дані 

Дніпро – У Дніпрі – скандал із зовнішньою рекламою. Місто запістрявіло білбордами і листівками із зображеннями людей, які, як стверджувалось, вчинили крадіжки комунального майна. Мерія і поліція офіційно відкидають причетність до замовлення цієї «виховної реклами» і витоку інформації про підозрюваних. Між тим правозахисники знайшли одразу кілька суттєвих порушень законодавства і називають акцію «сумнівною».

Замість світлин іменинників та політиків – на білбордах у Дніпрі вперше фото людей, яких затримували на крадіжках комунальної власності: кришок люків, дротів, коліс зі сміттєвих контейнерів тощо. Поряд із портретами – їхні імена та прізвища, дні народження та адреси. Вказано також на якій саме дрібній крадіжці їх спіймали. І напис-«штамп»: «Зловлений».

Хто і для чого замовив таку «соціальну рекламу», досі невідомо. Не всі з містян ще встигли її помітити, як мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці заявив про непричетність влади.

«Офіційно заявляю, що ані міський голова, ані відділ реклами міськвиконкому не мають відношення до оприлюднення персональних даних громадян», – написав Борис Філатов.

«Зачароване коло»

Втім, деякі користувачі соцмереж у словах мера засумнівались. Нещодвно в Фейсбуці була створена тематична група «Нелюди города Днепр. Коллекция человеческих отбросов», одним з адміністраторів якої є заступник міського голови Михайло Лисенко. За дивним збігом обставин, світлини на білбордах ідентичні тим, які раніше оприлюднювали в групі.

А втім, отримати коментар ані віце-мера Михайла Лисенка, ані когось іншого з посадовців мерії не владо лось: у прес-службі міськради в суботу офіційно заявили про непричетність міськради й переадресували на сторінку її очільника.

В обласному управлінні поліції погоджуються, що нова «соціальна реклама» в Дніпрі є такою, що порушує законодавство й розголошує персональні дані громадян., однак заявляють: правоохоронці не є її замовниками.

Поліція до цього немає ніякого стосунку

На запитання, хто ці люди зі світлин і коли їх затримували на крадіжках, відповіді немає. Як сказала речниця обласної поліції Ганна Старчевська, оприлюднення такої інформації також порушувало б право людини на нерозголошення її даних.

«Поліція до цього немає ніякого стосунку. Особи, чиї персональні дані були розголошені, можуть цивільні позови про захист честі та гідності», – зауважила прес-секретар поліції.

«Люди з білбордів 100% не будуть нікуди звертатись» – юрист

У тому, що місцева влада непричетна до «виховної» акції з білбордами, сумнівається дніпровський юрист Антон Деньгуб. Зазначає: у місті кожна реклама на бордах узгоджується в управлінні реклами. А втім, зараз це управління переадресовує правників до «власників бордів». Хто вони такі, в управлінні не кажуть. А на самих рекламних щитах, де мають бути вказані їхні дані. – порожньо.

На думку Антона Деньгуба, місцева влада, аби продемонструвати свою роботу, вибрала мішенню асоціальних людей, які не зможуть відповісти судовими позовами. При цьому, заявляє юрист, були порушені права людини й одразу кілька норм законодавства.

В Україні діє презумпція невинуватості. До рішення суду громадян не можна називати злочинцями

«Перше суттєве порушення – вказівка на, як мінімум, два пункти персональних даних людей. Це адреса і число, місяць і рік народження. Ці дані охороняються законом. За їхнє розголошення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Друге – в Україні діє презумпція невинуватості. До рішення суду громадян не можна називати злочинцями. А тут без рішення суду людей називають крадіями», – сказав у коментарі Радіо Свобода Антон Деньгуб.

«Питання є також щодо фотографій. Загалом фотографії людини можна «вивішувати» в публічний простір, але, якщо людина звернеться з проханням прибрати, та ще й зажадає моральної компенсації, той, хто розмістив, зобов’язаний прибрати. Мої колеги вже спілкувались з мерією. Але там розводять руками: ми – не ми. І відправляють до «власників бордів». Яких? Не вказали. Якась парадоксальна ситуація», – додає юрист в інтерв’ю.

На думку правознавця, розрахунок був на те, що люди, чиї персональні дані оприлюднено, не вміють і не будуть себе захищати. Навіть якщо б захотіли, довести щось буде непросто, вважає він.

Замовники сидять в мерії, але довести це буде неможливо. До того ж, зображені люди провадять маргінальний спосіб життя і 100% не будуть нікуди звертатись

«У цьому випадку, ми розуміємо, що замовники сидять в мерії, але довести це буде неможливо. До того ж, люди, які зображені, я так підозрюю, провадять маргінальний спосіб життя і 100% не будуть нікуди звертатись. В таких справах потрібна потерпіла особа. А її нема. На те і розрахунок! Таких людей насправді легко образити, а захистити себе вони не зможуть. Якби це були люди, як і ведуть інший спосіб життя, можна було б знайти кінці, написати від них колективний позов… І загалом, я вважаю, що це сумнівний захід для профілактики правопорушень. Навіть у найбільшого злодія є почуття власної гідності. І такі борди тільки озлоблюють», – сказав Радіо Свобода юрист.

Реакція соцмереж: «Вкрав три огірка – в’язниця, вкрав три мільйона – молодець»

У соціальних мережах інцидент з білбордами викликав жваву дискусію.

Вкрав три огірка на полі – в’язниця. Вкрав три ляма з бюджету міста – молодець, сиди, працюй далі

Дехто з містян висловлюється на захист білбордів ірозповідає, чого їм вартував зрізаний вандалами дріт або вкрадена кришка люка. Дехто ж називає прізвища справжніх героїв міста, гідних світлин на білборді, – спортсменів, музикантів, людей з активною життєвою позицією, а також «антигероїв» – чиновників, проти яких були відкриті кримінальні справи через корупцію.

«Вкрав три огірка на полі – в’язниця. Вкрав три ляма з бюджету міста – молодець, сиди, працюй далі. Це така політика від міськради Дніпра на сьогодні. Хоч мер і пише, що до цієї реклами міськрада немає ніякого стосунку, але ж ми знаємо правду, так?.. Чому на бордах не висять ті, хто обкрадав міський бюджет, і злодії з мерії?» – пише громадський активіст В’ячеслав Поїздник.

Він також ділиться «фотожабою» й іронізує над сумнівними білбордами, піджартовуючи над мером Дніпра Борисом Філатовим:

«Звісно, ніхто з активістів і пасіонаріїв до цієї художньої творчості стосунку не має», – додає користувач.

«Сьогодні багато хто питає:

– А чому ті, хто краде мільйонами, не висять на бордах?

Почекайте трохи, їх повісять ближче до виборів.

Із закликом: «Проголосуйте за нас!» – пише користувачка Катерина.

Далі буде?

Історія з сумновідомими білбордами мала продовження. Заступник міського голови Михайло Лисенко повідомив: перехожі затримали громадянку, яка намагалась зафарбувати щит зі світлиною свого співмешканця, який, як стверджувалось в «рекламі», вкрав люк.

«Каже, соромно людям дивитись в очі… Ні, рідна, все тільки починається… Це квіточки», – багатозначно пообіцяв посадовець.