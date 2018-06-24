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24 Червень 2018, Київ 22:09
Суспільство

На конкурсі для собак обрали «найогиднішого пса» на світі

Бульдог За-За став «найогиднішим псом на світі» на конкурсі в Петалумі поблизу Сан-Франциско в Каліфорнії.

У Каліфорнії пройшов конкурс найбільш огидних собак. 14 претендентів переконували суддів, у кого найбільш косоокий погляд, най-некрасивіша шерсть, дивні вуха, кумедна хода та смішний язик.

Одноголосним рішенням, перемогу отримав англійський бульдог За-За, з Мінесоти.

Його взяла з притулку родина Брайнардів.

Власниця За-Зи зізналася, що безмежно любить свого чотирилапого друга, називає його «мій потворний красунчик» і дуже пишається його перемогою у конкурсі найогидніших собак.

За-за везе для своїх господарів до дому півтори тисячі доларів призових.

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