(Друкуємо мовою оригіналу)

Фейки распространяются в 6 раз быстрее, чем правда, по результатам исследования дезинформации в Twitter Массачусетского технологического института. Люди все больше получают новости из социальных сетей, утверждает главный редактор «Громадського радіо» Кирилл Лукеренко. В рамках «Донбасс Медиа Форума 2018» журналист расскажет о том, как не дать себя обмануть. Кирилл Лукеренко поделился с Радио Донбасс.Реалии советами о том, как распознать фейки.

– Что вы считаете фейком? Ведь есть еще полуправда и просто плохая журналистика.

– Я не охотник за фейками. Я журналист и моя обязанность – доносить людям информацию, чтобы они могли принимать на основе этой информации свои решения.

Задача в том, чтобы никого не обмануть. Мы не знаем, это кто-то специально задумал и нам передает неправильную информацию, куда заложены подводные камни, злой умысел, или кто-то ошибся, что-то не досмотрел. Мне все равно – это специально придумали или ошиблись, но это фейк.

– Как различить фейки?

– Все больше и больше новостей мы получаем из социальных сетей. На самом деле, эти новости могут быть текстовыми, могут быть картинками. Мы пользуемся разными соцсетями, помимо Вконтакте или Facebook еще есть Instagram, Youtube.

Люди получают какую-то новость, сильно удивляются, расстраиваются или радуются, и начинают ее распространять. Вообще в соцсетях легче отслеживать фейковые новости, чем на телевидение или на радио. В интернете это все под рукой. Если увидели что-то в соцсети, можно выделить и сразу проверить через Google. Но мы по-разному подготовлены к восприятию новостей.

Есть несколько приемов, с помощью которых мы можем понять: перед нами правдивая новость или нет.

Первый фильтр, который я для себя определил, называется «на голову не налазит»

Мы, как правило, обращаем внимание на новости, которые нас удивляют. У нас идет эмоциональный всплеск. Первый фильтр, который я для себя определил, называется «на голову не налазит». Когда оно не налазит на голову, надо успокоиться. Задать себе элементарный вопрос: это может быть правдой или нет? А потом можно взять, погуглить, посмотреть.

Нужно определить источник информации и заслуживает ли он доверия. Если это блогер в социальных сетях, который раньше был пойман на каких-то ошибках, есть вероятность, что сообщение от него обманчиво. Есть смысл проверить другие источники.

Также стоит определить, нет ли заангажированности. Если это политик из одной партии и он нашел что-то негативное о политике из другой партии, то сразу ему не доверять, а лучше проверить.

Должно быть несколько источников.

Очень часто в социальных сетях фотографии или даже видео подкрепляют с новостью, которая ей вообще не соответствует

Еще один фильтр – есть ли фотография, изображение, которое иллюстрирует новость. Фотография помогает понять, что произошло, это дополнительная информация. Но она должна соответствовать событию. Очень часто в социальных сетях фотографии или даже видео подкрепляют с новостью, которая ей вообще не соответствует.

Например, недавно была новость, что в Закарпатье выпал очень большой град. И местная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографию этих громадных градин в руках у людей. Если это публикует официальный источник, значит скорее всего мы будем ему доверять. Но оказалось, что они взяли фотографию из Уругвая. Нельзя сказать, что это серьезная история и кто-то из-за этого пострадал. Но непрофессионализм людей создал обман.

Очень часто на многих сайтах, я уже не говорю про соцсети, специально публикуют совершенно другую фотографию, а люди склонны больше доверять информации с фотографией. Поэтому нужно проверять.

– Как можно проверить фотографию?

– В Гугле есть специальная опция для проверки фотографий, это делается очень легко.

Бывает так, что новостейщики привлекают аудиторию фальшивыми новостями, сами не проверяют информацию. Работают на посещаемость сайта, а это приносит дополнительные деньги.

Надо обращать внимание на дату. По социальным сетям могут ходить истории, которые происходили пять-семь лет назад

Также бывают видео, которые ничего не означают. В 2014-2015 годах, когда активно освещались события на Донбассе, попадались видео, которые якобы происходили там, но на самом деле это были видео с Ближнего Востока или даже события времен Чеченской войны в России.

Надо обращать внимание на дату. По социальным сетям могут ходить истории, которые происходили пять-семь лет назад.

– Есть какая-то специфика фейков, которые распространяются для жителей оккупированных и подконтрольных Украине территорий Донбасса?

– Тут еще связано с тем, как мы воспринимаем информацию, в какой ситуации мы находимся. Если мы чувствуем опасность, страх, то мы воспринимаем новости совсем иначе.

Мне кажется, очень много информации, которая рождается в Донецке или в Луганске, является однобокой

Мне кажется, очень много информации, которая рождается в Донецке или в Луганске, является однобокой. Она часто написана так, что есть лишь одна точка зрения и существование другой не допускается вообще. Это опасно, потому что те, кто создают такие новости, хотят, чтобы их аудитория была послушная, не разбиралась, доверяла только им и не сопоставляла события и точки зрения.

У меня мало достоверных источников по восприятию этих новостей на неподконтрольных Украине территориях, но для нашей радиостанции делали социологическое исследование, и на контролируемых территориях Украиной опрошенные относятся к медиа в ОРДЛО с недоверием. По шкале доверия они занимают последние места.

– А к российским?

– Тоже, но к ним больше доверия. К украинским средствам массовой информации больше.

– Почему фейки могут быть опасными?

Мы должны в себе выработать привычку – проверять информацию, которая к нам поступает

– Фейки могут быть опасными, потому что они нас толкают к принятию решений, которые мы бы не приняли, если бы нас не обманули. Они нас запутывают и приводят к каким-то действиям, которые мы бы не сделали, имея более качественную картину.

– В эпоху постправды возможно добраться до правды?

– Если мы хотим этого. Мы должны в себе выработать привычку – проверять информацию, которая к нам поступает. Мы не должны верить на слово.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)