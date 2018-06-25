Українська влада відкладає реформи (світова преса) 

Каталонський часопис Іспанії La Vanguardia пише про погіршення стану здоров’я українського кінорежисера Олега Сенцова, якого ув’язнено у Росії. Швейцарське видання Neue Zurcher Zeitung розглядає проблеми здійснення реформ в Україні. Нью-йоркський часопис The new York Times наголошує на потребі не заплющувати очей на наявність політичних в’язнів у Росії під час проведення у тій країні чемпіонату світу з футболу.

Поважний швейцарський часопис Neue Zurcher Zeitung публікує статтю з назвою «Україна ігнорує інвесторів».

Автор статті – кореспондент видання у Києві Маттіас Бенц пише, що політикою української влади є відкладати необхідні реформи, бо керівництво у Києві вже опікується наступними виборами. Проте, на думку швейцарської газети, у фінансовому сенсі, Київ не може собі дозволити і далі плисти у подібному руслі.

Далі Бенц цитує Сергія Лещенка, якого автор подає як «молодого реформатора» та парламентаря. Лещенко вважає «брудною витівкою» української влади перешкоджання боротьбі з корупцією. Автор нагадує, що нещодавно український парламент ухвалив довгоочікуваний закон, згідно з яким було засновано антикорупційний суд в Україні. Це рішення розглядалося як поворотний момент для України.

Але сталося так, що в останню хвилину до тексту закону було у таємний спосіб додано поправку, яка, як пише автор, позбавляє новий суд можливості вести старі корупційні справи. Відтак, як пояснює Бенц, багато хто зі старої еліти буде фактично захищеним від покарання.

Neue Zurcher Zeitung пише у зв’язку з цим, що реакція Міжнародного валютного фонду не забарилась. Директор МВФ Крістін Лаґард мала телефонну розмову з президентом Петром Порошенком, у якій наголосила, що текст закону про антикорупційний суд має бути виправлено. Лише за цих умов Київ може розраховувати на подальшу фінансову допомогу.

МВФ вбачає у ефективній боротьбі з корупцією в Україні ключову передумову для поліпшення економічного та інвестиційного клімату в Україні. Представник МВФ в Україні Ґоста Люнґман вважає, що існує великий обсяг роботи для української влади у цьому плані. Люнґман називає два основні напрямки. На думку представника МВФ в Україні, як пише цюрихська газета, Україні важливо прорвати «зачароване коло» політизованих цін на газ.

З іншого боку, МВФ висловлює занепокоєння бюджетними проблемами Києва. МВФ вважає, що українській владі варто назавжди розпрощатися з необмеженою фіскальною та монетарною політикою. Проте, нині знов існує небезпека, що український державний бюджет може вийти з-під контролю.

Насамкінець матеріалу, швейцарське видання знов наводить слова депутата Сергія Лещенка, який каже, що Україні буде важко вижити без позик МВФ. Всі нагальні проблеми реформ Україні треба вирішити вже найближчим часом. Чи це реально, ми дізнаємось вже невдовзі, бо час тисне на Київ.

Переклад твіту: «Україна ігнорує інвесторів»:

Найбільше періодичне видання іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує статтю «Кінорежисер Сенцов має проблеми з нирками і серцем, згідно з його адвокатом». Каталонський часопис нагадує, що український кінорежисер Олег Сенцов, якого було ув’язнено у Росії, веде голодування вже понад місяць. І саме з причини цього його було обстежено у шпиталі російської в’язниці на предмет проблем з нирками та серцем.

На додаток, барселонське видання пише, що, згідно зі словами Сенцова, росіяни намагалися годувати українця силоміць, використовуючи для прикриття його обстеження у тюремній лікарні. У свою чергу, як додає газета, російська влада заперечує факт спроб годувати Олега Сенцова проти його волі, натомість наголошуючи на «задовільному» стані здоров’я українського кінорежисера.

La Vanguardia зазначає, що росіяни вигадують будь-які версії того, що відбувається з Олегом Сенцовим в ув’язненні, наполягаючи, що те, що визначається як «годування силоміць», насправді буцімто було певною медичною процедурою, спрямованою на підтримання життєдіяльності важливих органів організму і намаганнями «уникнути ускладнень» стану здоров’я ув’язненого у Росії українця.

Барселонський часопис вказує, що попри те, що російська влада стверджує, що Сенцова було засуджено на 20 років позбавлення волі за підготовку терористичного акту в анексованому Росією Криму, Україна та країни Заходу розглядають Олега Сенцова як політичного в’язня.

Газета також підкреслює, що Олег Сенцов оголосив своє голодування з вимогами звільнення всіх політичних в’язнів у Росії. Згідно з даними українського керівництва, у Росії нині утримують більше 60 українських політичних в’язнів.

Насамкінець іспанське видання пише, що активісти захисту прав людини і відомі митці з різних країн світу вже закликали до негайного звільнення українського кінорежисера. До цих вимог приєдналися Сполучені Штати, Європейський Союз та численні міжнародні організації.

Переклад твіту: «Кінорежисер Сенцов має проблеми з нирками і серцем, згідно з його адвокатом»:

​Американський часопис The New York Times вміщує матеріал «За межами чемпіонату світу: правозахисники привертають увагу до порушень прав людини у Росії».

Видання пише, що тоді, коли уболівальники з усього світу святкують події чемпіонату світу з футболу у Росії, активісти захисту прав людини закликають їх не заплющувати очей щодо іншого боку країни Володимира Путіна, а саме політичних в’язнів та приглушення критичних голосів. У минулу п’ятницю виповнилося 40 днів відтоді, як український кінорежисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, оголосив голодування протесту.

Далі нью-йоркська газета з посиланням на адвоката Сенцова пише, що українець втратив приблизно 20 кілограмів ваги і є надзвичайно кволим. Росіяни вводять йому вітаміни за посередництвом ін’єкцій, проте Сенцов не дає себе годувати силоміць. Український кінорежисер, як додає часопис, налаштований вести далі свій голодний страйк, аж доки його вимоги не буде задоволено.

The New York Times наголошує, що у час проведення чемпіонату світу з футболу надзвичайно важливо не заплющувати очей на всі порушення прав людини у Росії, бо ж на іншому боці картини життя у тій країні панує розпач і сум.

Видання повідомляє, що українська активістка захисту прав людини Марія Томак, разом з десятками інших активістів, взяла участь у демонстрації перед дипломатичним представництвом Росії у Києві з вимогами звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних бранців Кремля.

Переклад твіту: «За межами чемпіонату світу: правозахисники привертають увагу до порушень прав людини у Росії»: