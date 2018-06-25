Напад на іноземних студентів у Запоріжжі: хтось свідомо налаштовує на злочин підлітків?

У Запоріжжі сталося два випадки нападу на іноземних студентів-індусів, які закінчують один із місцевих університетів. Свідки першого інциденту зазначають, що під час нападу звучали ксенофобські репліки та образи щодо іноземців, а нападники, як і в ситуації з нападом на ромів у Львові, були підлітки. Місцеві громадські активісти та пересічні користувачі соцмереж обурилися інцидентом, що стався у місті, та навіть взялися шукати юристів, які за потреби допомогли б англомовним студентам правильно скласти та подати у поліції заяви щодо вчиненого відносно них злочину.

«Ми виходили з «Аврори» (торговельно-розважальний центр, розташований на центральному проспекті Запоріжжя – ред.), коли побачили місцевих мешканців, якими було близько 15-16 років, і які були сильно напідпитку. Вони чіплялись та ображали людей: спочатку чіплялись до українців, а потім до тих, хто виглядає як іноземці. Вони побачили двох індійських хлопців, що були з нами і тримались за руки. Коли вони вийшли з «Аврори», то на них почали нападати. Я хотів допомогти їм, тільки почав, що хочу викликати поліцію, аби вирішити цю проблему, вони почали бити мене. 15 чоловік одночасно. Ніхто не зупиняв бійку», – розповідає про події вечора 19 червня студент-випускник Запорізького медуніверситету індус Яндра Сіва Кєшо.

Свідком побиття студентів-індусів стала мешканка Запоріжжя Олександра Сергієнко. Розповідає, що 19 червня ввечері чекала на подружку біля входу до одного з торговельно-розважальних центрів, як раптом почула крики і звуки бійки.

«Я побачила, як кілька підлітків нападають на одного з хлопців-студентів. Взагалі якось одночасно стало відбуватись кілька бійок... Так, я дістала телефон, щоб набрати 102. Є але в цю мить вже під’їхав патруль, це буквально протягом хвилини відбулось. Я не знаю, хто його викликав, чи він поряд десь проїжджав, пізніше ще одна чи дві машини поліцейські приїхали. Поліція кинулась розтягувати хлопців. Я побачила, що хтось з поліцейських вже бере під руки одного зі студенів, і стала пояснювати цьому поліцейському, що насправді нападали якраз на них», – розповідає жінка.

«Підлітки кричали образи типу «чорножопі, нах… з країни, вас мочіть треба», все в такому дусі. Дівчата їхні верещали, знімали на відео. Вийшли свідки з «Варусу» (супермаркет, розташований на першому поверсі будівлі ТРЦ – ред.), якісь перехожі, всі стверджували, що напали на індійців. Дві жіночки вигулювали собаку і теж казали поліцейським, що нападали підлітки, що вони часто тут тусуються біля «Аврори», і поводяться неадекватно», – додає Олександра.

За словами постраждалого студента, частина нападників втекла з місця події, на місці інциденту лишилось лише кілька неповнолітніх. Їх та іноземців поліція забрала до райвідділку, однак постраждалі під час спілкування з правоохоронцями заяви щодо нападу не подали.

Яндра Сіва Кєшо просить не фотографувати його. Каже, зазнав наступного дня нового нападу біля гуртожитку у студмістечку.

«Я йшов зі своїм другом. Ми теревенили між собою. Зустріли двох марокканців, що підійшли до нас. Вони почали нападати на нас – ображати, казати різні погані слова, я не знаю точно, але вони схоже мали план бити нас. Пізніше зібралося 15 марокканців, які оточили мене та почали бити. Також вдарили мого друга, але били переважно мене», – каже індус.

Внаслідок конфлікту у Яндра Сіва Кєшо зламано ніс. Він припускає, що другий інцидент не є випадковістю і обидва напади пов’язані. Зазначає, що раніше не бачив нападників ані на заняттях в університеті, ані в гуртожитку.

Реакція запорожців на подію

20 червня невідомі особи виклали відео побиття студентів-індусів біля торгівельно-розважального центру в інтернет. Поділилась своїми враженнями у facebook від побаченого і Олександра Сергієнко. Подію активно обговорювали запорізькі користувачі соцмереж.

Ці підлітки формувалися у благополучних і цивілізованих 2000-х. Над цими підлітками хтось працює. А от хто і навіщо – тут уже думайте самі

Так, запорізький спортивний оглядач Володимир Миленко розмірковував щодо причин такої поведінки підлітків-нападників: «Зауважте, це не 90-і. Тобто ці підлітки, вони не в тупих-дрімучих 80-х росли і формувалися у благополучних і цивілізованих 2000-х, із комп’ютерами, інтернетами, мобілками і таке інше. Тобто середовище в цілому – на відміну від совкового – стало значно ширшим, різноманітнішим і в силу цього гуманнішим. Так, гуманнішим, просто тому, що ти не загнаний в одне стадо і мусиш жити за його законами (і не дай Боже тобі опинитися в чужому районі міста, «пи*ди» получиш на раз-два). А, значить, що? А, значить, те, що над цими підлітками хтось працює. А от хто і навіщо – тут уже думайте самі».

Битимуть жінок за те, що вони в джинсах, чи чоловіків за те, що дихають?

А громадська діячка Олеся Лапікова, коментуючи інцидент у соцмережах, запитує, хто може стати наступною жертвою побиття на вулиці: «Взагалі кінцева станція. Що далі? Битимуть жінок за те, що вони в джинсах, чи чоловіків за те, що дихають? Мова і культура ненависті робить свою справу. Якщо не втручатися, коли утискають іншого (не важливо, рома чи індуса), і дозволяти безкарність, дуже, дуже-дуже скоро прийдуть за тобою. Це страшно…»

Почувши про напад на студентів-індусів біля гуртожитку в студмістечку, небайдужі городяни навіть взялися шукати юристів та правозахисників, що допоможуть іноземним студентам правильно скласти та подати заяви до поліція, якщо ті забажають притягнути нападників до відповідальності.

Що робити?

У прес-службі Головного управління Національної поліції у Запорізькій області підтвердили, що студенти-індуси досі не подали заяв щодо нападу на них, а відповідно за відсутності постраждалих правоохоронці не можуть вчинити необхідні юридичні дії щодо притягнення до відповідальності підлітків-нападників.

Юрист громадської приймальні в Запорізькій області правозахисної організації «Українська Гельсінська спілка з прав людини» Сергій Біздєнєжний радить іноземцям у випадках аналогічних тому, що трапився з індійськими студентам у Запоріжжі, обов’язково писати заяви до правоохоронних органів.

Існують загальні рекомендації для потерпілих від злочинів на ґрунті ненависті: негайно звернутися із заявою до відповідного відділку поліції та повідомити посольство країни свого громадянства

«Існують загальні рекомендації для потерпілих від злочинів на ґрунті ненависті про які б я хотів наголосити: негайно звернутися із заявою до відповідного відділку поліції та повідомити про випадок вчинення такого злочину посольство країни свого громадянства. Заява про вчинення кримінального правопорушення може бути викладена у довільній формі, проте в цій заяві треба детально описати характер вчинення злочину на ґрунті ненависті. Наприклад, що казали або кричали нападники до, під час або після нападу, у що були вдягнуті, чи була якась символіка тощо», – розповідає юрист.

Сергій Біздєнєжний також пояснює: «Наразі Кримінальним кодексом України закріплено, що вчинення злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності – є обставиною яка обтяжує покарання. Тобто, якщо побиття іноземного студента сталося з мотивів расової ненависті, особа яка вчинила такий злочин, повинна понести покарання в межах санкції відповідної статті Кримінального кодексу України за нанесення тілесних ушкоджень, про те мінімальний розмір покарання за такий злочин застосовуватися не буде».