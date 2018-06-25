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Луганской областной филармонии в этом году исполняется 75 лет, вот только три последних из них – она вовсе не в Луганске. Филармония стала «переселенцем» – работает теперь в подконтрольном Украине Северодонецке.

Более 3 лет Луганская областная филармония находится в Северодонецке. В начале 2015 года ее переместили сюда из оккупированного Луганска. Начинать пришлось с нуля, говорит директор филармонии Игорь Шаповалов.

Все руководство осталось в Луганске, поэтому должность директора предложили ему. В марте он занимался оформлением документов. А с 1 апреля в коллектив начали набирать людей. Из Луганска тогда приехало порядка 20 сотрудников. Остальных набирали из местных. И уже 7 мая состоялся первый концерт оркестра филармонии. В тот момент помогал оркестру австрийский дирижёр Курт Шмид, который ранее работал с оркестром в Луганске.

​«С Куртом мы много лет проработали вместе. Много проектов делали. И у нас остались достаточно дружеские отношения. И когда все это началось, Курт переживал за всех. Я ему написал. Сказал, что вот у нас такая ситуация. И спросил, если у нас все получится, он к нам приедет? Курт ответил, что как только я скажу, что есть музыканты, он готов приехать и поработать», – рассказал Игорь Шаповалов.

Проводит репетиции и концерты филармония в помещении Северодонецкого музыкального училища имени Прокофьева. Зал тут рассчитан на 500 мест. К примеру, в Луганске зал филармонии был таким же по вместительности. За три года филармония развилась, говорит Игорь Шаповалов. Закупили инструменты и оборудование, укомплектовали штат.

Приезжает очень много интересных профессиональных дирижеров к нам

Кроме оркестра тут создали ансамбль «Раданы» и группу «Без меж». Сейчас в филармонии работает более 100 человек. 40 из них – переселенцы. Среди них – музыкант оркестра Татьяна Николаевна. Во время активных боевых действий летом 2014 года она выехала из Луганска в Полтаву. Позже вернулась и почти полгода работала в Луганске. Но там ничего не платили. А потом Татьяна узнала, что создается оркестр в Северодонецке. Позвонила, и ее пригласили сюда. Уехала без раздумий, так как в Северодонецке уже жил ее сын. Говорит, что оркестр постоянно развивается. В первую очередь потому, что получает новый опыт.

«Приезжает очень много интересных профессиональных дирижеров к нам. Из-за границы. В этом году, например, такое разнообразие. Это праздник для души. Для нашего музыкального общения и творческой работы. Надеюсь, что так будет и в будущем сезоне», – рассказала Татьяна.

Оркестр филармонии за три года провел три тура по Австрии и один по Италии – Шаповалов

Не сидит на месте и сама филармония. Ее коллективы выступают в других областях и странах. Например, оркестр уже трижды побывал в Австрии и провел один тур по Италии.

А ансамбль «Раданы» только за последнее время объездил с выступлениями Харьковскую и Львовскую области.

По мнению директора филармонии Игоря Шаповалова, такие творческие обмены способствуют объединению страны.

«Каждый из артистов, кто был там, дома в кругу семьи расскажет – я же был во Львове. Там и то, и то. Как это красиво, как это вкусно, как это классно. И уже общее мнение друг о друге и о ситуации будет кардинально меняться. И вот это, может, играет свою роль в объединении страны», – отмечает Игорь Шаповалов.

В Луганской филармонии вновь гости. Львовская группа Rockoko и оркестр филармонии устроили совместный концерт.

​Буквально месяц назад эта группа уже была в Северодонецке в рамках межкультурного обмена между регионами, а теперь их пригласили выступить вместе с филармонией. По словам виолончелиста группы Владимира Котлярова, согласились сразу.

На Украину нам надо открыть глаза, потому что мы не всегда знаем, какой она является в разных ее концах

«Мы всех призываем путешествовать. Потому-то для себя я понял такую вещь, что путешествия нам открывают глаза. На Украину нам надо открыть глаза, потому что мы не всегда знаем, какой она является в разных ее концах. Тем более, таких кардинальных. Вот мы приехали из Львова в Северодонецк. И восточная Украина для нас открылась новыми красками. На самом деле здесь классно. Мы же чего сюда снова приехали, потому что здесь классно», – говорит Владимир Котляров.

Уже этой осенью филармония отметит 75-летний юбилей. По словам Игоря Шаповалова, они подготовят особый праздничный концерт. В нем покажут все, что наработали за последние 3 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)