Майже усі радикальні групи в Україні інспіровані спецслужбами Росії (огляд преси)

Про висновки із жорстокого нападу на табір ромів під Львовом пише газета «День». Журналісти припускають, що за нещодавно створеним угрупованням, яке становлять здебільшого підлітки, стоять значно досвідченіші організатори. Адже радикальні групи не виникають самі по собі, це як вітрянка. І це означає, що організм хворий і є більш радикальні прояви цієї хвороби. Експерти видання переконані, майже усі радикальні групи – що ліві, що праві – інспіровані спецслужбами Росії. Вже помічено, що такі насильницькі напади стаються напередодні важливих міжнародних подій. От 25 червня відкривається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, триває глобальна акція «Save Oleg Sentsov», багато друзів України в усьому світу залучені до неї, українська делегація працювала над тим, щоб Україна увійшла на цю сесію з питанням звільнення Олега Сенцова, загалом усіх 70 політичних в’язнів. І що ми тепер? – запитує видання. Утім, не можна в усьому винити тільки Кремль, адже більшістю людей, які беруть участь у такого роду насильницьких акціях, управляти нескладно. Паралельно з роздратуванням, втомою і розчаруванням в українському суспільстві зростає рівень конфліктності і толерантності до насилля, зазначають експерти. Це сигнал у тому числі державним органам влади – або в Україні запрацюють належним чином правоохоронна і судова системи, і люди повірять у можливість вирішувати конфлікти за допомогою права, або будуть інші варіанти, які усім без винятку – навіть тим, хто підтримує розгром ромського табору, – не сподобаються, наголошує видання у статті «Ненавистю легко керувати».

Газета «Україна молода» стверджує, що в Україні досі зберігається стара совкова традиція – хто чим займається і що охороняє, той це і має. Наприклад той, хто бореться з економічною злочинністю, може дозволити собі «кришувати» цю саму злочинність. У подібних оборудках журналісти та активісти звинувачують Службу безпеки України. Точніше, один із її підрозділів – так званий відділ «К»: підрозділ із боротьби з економічними злочинами та протидії корупції. Існування подібного відділу в структурі СБУ – спецслужбі, яка, за логікою, мала би боротися зі шпигунами та диверсантами, на думку експертів видання, є анахронізмом. Який прийшов ще з радянських часів і який сьогодні виглядає особливо дивно: на тлі воєнного конфлікту з Росією, неоголошеним тероризмом з боку цієї держави, що вимагає від українських спецслужбістів особливої уваги та дає їм величезний обсяг роботи. Натомість, як стверджує газета, свій потенціал СБУ чомусь намагається використовувати у зовсім іншому напрямку, яким, окрім неї, у державі займаються інші правоохоронні структури. Адже за останні кілька років в Україні створено кілька нових правоохоронних органів, які займаються, зокрема, й виявленням та розслідуванням антикорупційних злочинів. А Служба безпеки України таким чином використовує свій величезний інтелектуальний потенціал, стріляючи з гармати по горобцях. На цьому наголошується в публікації «У засідці під маєтком».

У Верховній Раді вирішили вкотре посилити кібербезпеку країни і внесли до порядку денного законопроект, який дозволить силовикам без дозволу суду на 48 годин блокувати будь-які сайти. Документ відразу ж спричинив хвилю коментарів правозахисників і експертів газети «Сегодня». Видання пише, що в разі підтримки документа можуть бути зловживання. Фактично на розсуд слідчого або прокурора покладається рішення – заборонена та чи інша інформація, чи ні. На думку газетярів, проект ініціює введення в інтернеті цензури, яка не буде підконтрольна. Однак, варто усвідомлювати, що держава може застосовувати обмеження свободи інтернету з огляду на збройний конфлікт із Росії та дії держави-агресора. Але ці обмеження мають бути пропорційними, а не копіювати форми і методи авторитарної держави. Про це йдеться в статті «Блокада сайтів без суду: захист або держцензура».

Україна розробляє стратегію розвитку Військово-морських сил до 2035 року. Один з напрямків – концепція так званого «москітного флоту», що складається з великої кількості маленьких, але добре озброєних катерів. У цю концепцію вписується і прийняття на озброєння американських катерів типу Islands, які досі чекають, поки Україна їх забере. Як, коли і з якими особливостями пройде реформа українського флоту, дізнавалась газета «Сегодня».