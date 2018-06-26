Із 1 липня Україна відмовляється від дрібних монет: як зміняться розрахунки

Національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє карбувати та випускати у готівковий обіг монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Основна передумова таких змін – монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, а собівартість виготовлення тепер перевищує їх номінальну вартість. У Нацбанку пояснили, як відбуватиметься заокруглення, що зміниться у чеках та що це означає для підприємців.

Постанова, яка почне працювати 1 липня 2018 року передбачає дві новації. Підприємства торгівлі та сфери послуг, якщо не матимуть монет дрібних номіналів, заокруглюватимуть загальну суму у чеку. Це стосується лише готівкового розрахунку, оплата карткою не змінюється. Другий аспект – дрібні копійки більше не карбуватимуть.

Практика щодо вилучення дрібних монет існує у Європі протягом 45 років. Першими у 1972 році були Швеція і Норвегія.

У Нацбанку переконані, що нові правила заокруглення спростять щоденні розрахунки громадян та дадуть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 мільйонів гривень на рік.

Як відбуватиметься заокруглення?

Заокруглення відбуватиметься за звичними математичними правилами.

Сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

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Наприклад, якщо товар у супермаркеті матиме загальну вартість 34 гривні 56 копійок, то споживач заплатить за нього 34 гривні 60 копійок. Реальна і округлена суми будуть зазначені у чеках.

«Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України», – наголошують у Національному банку.

Директор департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко також зазначає, що нові правила не впливатимуть на ціни.

Ціни не зміняться, а нові правила не призведуть до подорожчання товарів та послуг

«Ціни не зміняться, а нові правила не призведуть до подорожчання товарів та послуг. Зміняться лише кінцеві суми розрахунку. Таким чином це ніяк не вплине на інфляцію», – каже Зайвенко.

Що буде далі з дрібними монетами?

Незважаючи на те, що дрібні монети більше не карбуватимуть, вони залишаються в обігу і продовжать виконувати функцію засобу платежу.

Тобто, якщо споживач приходить до магазину і має дрібні гроші, аби розрахуватися за покупку без заокруглення, то він може це зробити. Також продавець також може дати покупцеві решту, якщо такі монети є у касі.

Нацбанк очікує, що це правило застосують справедливо для обох сторін.

За даними Нацбанку, зараз на кожного українця припадає 293 монети вагою 700 грамів.

Начальник управління департаменту грошового обігу Національного банку України Оксана Галиць наголошує, що монетами потрібно користуватись, а не складати їх вдома.

Водночас Віктор Зайвенко повідомив про збільшення скарг до Нацбанку з приводу відмови деяких фінансових установ приймати або обмінювати дрібні монети на купюри більшого номіналу.

«Банки повинні приймати у громадян монети дрібних номіналів без будь-яких обмежень, обмінювати на монети та банкноти інших номіналів, а також видавати клієнтам монети дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси», – додав Віктор Зайвенко.

Дрібні монети будуть у обігу до окремого рішення Нацбанку.

Чи вплине нововведення на підприємців?

До початку дії постанови Національний банк провів попередні консультації та обговорення з державними органами: Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою, Міністерством інфраструктури України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством юстиції України, Пенсійним фондом, банками та представниками сфери торгівлі та послуг.

Щодо проекту були також консультації із представниками Європейської бізнес асоціації, які надали Нацбанку свої рекомендації.

Зараз над роз’ясненнями щодо можливих змін у системі оподаткування працюють Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба.

Нацбанк також звернувся до цих установ із проханням не застосовувати жодних штрафних санкцій щодо об’єктів господарювання у разі конфліктних ситуацій через нові правила округлення.

Голова Національного банку України Яків Смолій оголосив про нові правила округлення в рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу 14 березня 2018 року під час презентації нових обігових монет.