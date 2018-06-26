Страшний суд: Як Порошенка і Ко на «трибуналі» угруповання «ЛНР» судили

«Вирок суду» був одностайним і досить суворим: провідних лідерів України, включаючи президента Петра Порошенка, визнали «винними у воєнних злочинах». Покарання – довічне ув’язнення із конфіскацією особистого майна.

Та цей «вирок» навряд чи буде виконаний. Справа в тому, що «суд», про який іде мова, є продуктом проросійського угруповання «ЛНР» на охопленому війною сході України.

За кращими традиціями реаліті-шоу, «Український народний трибунал ЛНР», який заочно виніс свої «вироки» після сотень «слухань свідків» та більш ніж 1089 томів матеріалів, серед яких було відео з кількома реальними прикладами обстрілу житлових приміщень, може зайняти місце десь між проектом середньої школи та серіалом «Суддя Джуді» на місцевому телеканалі.

Намагаючись додати правдоподібності, «трибунал», який показували в обідній час з логотипом богині правосуддя, стверджував, що веде справу у відповідності до Кримінального кодексу України.

За «державу» говорив «народний прокурор» Сергій Кожемякін, який більшу частину часу провів, дивлячись униз і читаючи заготовлені зауваження.

А ось захищала Петра Порошенка та інших українських високопосадовців, серед яких прем’єр-міністр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов (яких в суді представляли лише їхні фотографії на телеекрані) Олена Грідіна.

Після кількох виступів перед колегією, що складалася з трьох жінок «суддів» та «журі», 22 червня «суд» був готовий винести своє рішення.

Відповідаючи телевізійним нормам дійсності, фінал «засідань» транслювали в прямому ефірі з ексклюзивного місця –Театральної площі Луганська. Там три «судді угруповання ЛНР» у довгих чорних мантіях стояли на сцені і зачитували «вироки». Як повідомляється, натовп із сотень місцевих жителів розмахував плакатами, що засуджують дії українського керівництва.

Українські та міжнародні ЗМІ в значній мірі проігнорували цей «трибунал», що пройшов на невизнаних територіях. А ось російські державні ЗМІ присвятили цій події значну частину своєї уваги, в очевидній спробі додати події легітимності.

Канал «Россия 24» відправив до Луганська кореспондента, який відзняв 3-хвилинний сегмент вироку від 22 червня.

Інформаційне агентство ТАСС, тим часом, підготувало свою доповідь під назвою «Тисячі людей у центрі Луганська чекають оголошення рішення Українського народного трибуналу».

Посилаючись на «головуючу суддю» Олену Шишкіну, ТАСС повідомили, що «повний вирок» «трибуналу» буде направлений до Міжнародного кримінального суду, Управління ООН з захисту від геноциду та інших міжнародних правозахисних організацій «задля заходів, які необхідні для реалізації цього «вироку».

Зв’язатися із представниками угруповання «ЛНР» через контакти, вказані на веб-сайті «трибуналу», не вдалося.

А в адміністрації Порошенка відмовився коментувати подію.

Раніше Україна подала позов проти Росії до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, звинувачуючи її у воєнній агресії, в тому числі і в збитті пасажирського літака малайзійських авіаліній MH17 та обстрілі південно-східного приморського міста Маріуполя.

З квітня 2014 року, незабаром після того, як Росія анексувала Крим, Україна веде боротьбу із проросійськими бойовиками на сході держави. У наслідок бойових дій загинуло понад 10,3 тисячі людей.

Оригінал матеріалу –​ на англомовному сайті Радіо Свобода