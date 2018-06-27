Павло Казарін про пастку для ультраправих

(Рубрика «Точка зору»)

Пастка для ультраправих

Перше, що впало в око після переїзду до Києва ‒ його гомогенність. Життя в Криму привчало до різних розрізів очей. До різних вилиць і фенотипів. До різних імен, зрештою. У школі ти сидів за однією партою з Дилявером. В університеті навчався з Еміне та Сервером. Працював разом з Османом і Мустафою.

А Київ відрізнявся однорідністю. Можна, звичайно, було поїхати на Троєщинський ринок і знайти в'єтнамців. Або заглянути на Татарку ‒ і виявити там мечеть. Але цю інакшість тут доводилося шукати ‒ її нема в повсякденних відчуттях вулиць.

Вся ця гомогенність стала можливою лише завдяки нашій бідності. Трудові мігранти не їхали в Україну лише тому, що сусідні столиці давали більше можливостей. Зрештою, українська реальність залишалася невинно однорідною.

Наша однорідність – наслідок нашої бідності. Чим багатшими ми станемо – тим більше акцентів звучатиме на наших вулицях

Як тільки Україна почне багатіти ‒ все зміниться.

Як тільки з'явиться попит на робочі руки ‒ почнеться трудова міграція. Як тільки зарплати зростатимуть ‒ сюди почнуть приїжджати люди. І це будуть носії інших традицій. Інших конфесій. Інших звичок. Іншої зовнішності.

Вони селитимуться поруч. Економитимуть на побуті. Накопичуватимуть та відсилатимуть гроші додому. Вони разюче вирізнятимуться зі звичного соціально-етнічного ландшафту. Розмиватимуть однаковість.

Вони будуть молитися іншим богам. Відзначатимуть власні свята. Дотримуватимуться інших традицій. Вони не будуть схожі на нас, а ми не будемо схожі на них.

Серед них теж будуть траплятися злочинці. Алкоголіки. Наркомани. І кожен редактор новинної стрічки постане перед спокусою прописати національність фігурантам поліцейських зведень.

Чим багатшою буде ставати країна ‒ тим більше таких людей буде на вулицях українських міст. Це проста логіка трудової міграції. В межах якої самі українці їдуть штурмувати робочі місця в Польщі або Чехії. Просто на їхні місця в Україні приїжджатимуть сусіди з бідніших країн.

Чи розуміють це ультраправі?

Будь-яке економічне зростання створить в Україні трудові діаспори

Чи розуміють вони, що наша однорідність ‒ наслідок нашої бідності? Що економічне зростання неминуче призведе до трудової міграції? Що чим багатшими ми станемо ‒ тим більше акцентів звучатиме на наших вулицях.

Мрія про слов'янське море від Донецька до Ужгорода ‒ це мрія про злидні. Ті самі, що роблять вектор міграції одностороннім. Будь-яке економічне зростання створить в Україні трудові діаспори.

Хочете однорідності ‒ готуйтеся бути бідними. Хочете однаковості ‒ не вимагайте процвітання. Мрієте про гомогенність ‒ врахуйте, що вона йде в комплекті з животінням.

І не придумуйте легких рішень. Вони не працюють.

Павло Казарін – оглядач Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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