Як живуть люди з «хворобою Майкла Джексона»

Пацієнтам із вітиліго непросто прийняти свою хворобу. Дерматологи виписують ліки, але вони не можуть допомогти змиритися з білими плямами по всьому тілу. Багатьом пацієнтам потрібні роки, щоб прийняти своє тіло. Так, телеведучий американського каналу Fox Лі Томас приховував свою хворобу від колег і телеглядачів протягом 25 років. Щоразу перед виходом в ефір чоловік намащував товстий шар гриму, щоб приховати шкірні дефекти. Коли хвороба зачепила руки, Томас розповів про свою недугу колегам, а потім і телеглядачам. У 2005 році в одному з новинних ефірів він змив грим і показав , який вигляд має його шкіра насправді. Реакція глядачів була миттєвою: вони написали Лі листи з підтримкою. Відтоді Томас їздить по всьому світі і на власному прикладі розповідає, як можна жити з вітиліго. У 2007 році він випустив книгу «Стаючи білим» (Turning White: A Memoir of Change), де детально розповів про свою хворобу.

У 2014 році в телешоу «Топ-модель по-американськи» брала участь модель із вітиліго Вінні Гарлоу. Після закінчення цього телешоу Гарлоу стала популярною у світі моди, незважаючи на свою нестандартну зовнішність. Модель із вітиліго знімалася для італійського бренду одягу Diesel, з’являлася на сторінках журналу GQ, Cosmopolitan, Vogue Italia. Вона також знялася у відео JMSN The One і в кліпі Емінема на пісню Guts Over Fear. Крім участі у світі моди, Гарлоу займається благодійністю, виступає перед публікою і ділиться своїми думками про життя з вітиліго, наприклад, 2014 року вона виступила на конференції TED.