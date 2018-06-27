«Україна сьогодні має значення більше, ніж будь-коли»

У Копенгагені пройшла Друга міжнародна конференція з питань реформ в Україні. На події в столиці Данії зібралися десятки делегацій і високопосадовців з різних країн. Серед них – координатор зовнішньої політики ЄС Федеріка Моґеріні, голова МЗС Канади Христя Фріланд та британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон. Основна мета конференції – обговорити прогрес в ухвалені системних реформ в Україні за останній рік та оцінити можливості для подальшої співпраці. Що ж сказали світові лідери?

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман одним із перших виступив на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні. У своїй промові він перерахував досягнення України в запровадженні реформ за останній рік та поділився планами на майбутнє.

«На минулій конференції у Лондоні я оголосив 5 наших пріоритетів: реформа освіти, медицини, приватизація, реформа пенсійної системи, яка була десятиріччями несправедливою, і питання землі. Ми запустили 4 з 5 реформ, а щодо п’ятої ведемо активну комунікацію із суспільством»,– написав Гройсман у своєму твітері в ході події.

Він також запропонував створити міжнародну групу високого рівня для оцінки реального стану справ та розробки програми подальших дій.

ЄС та Україна: близькі як ніколи

Координатор зовнішньої політики ЄС Федеріка Моґеріні зауважила, що ЄС вже інвестував в Україну більше, ніж будь-яка країна світу, і надалі продовжуватиме підтримувати Україну, її людей та реформи. ЄС та Україна, за її словами, ще ніколи раніше не були більш близькими, ніж сьогодні.

Українці можуть подорожувати до ЄС без віз. Це було ваше досягнення, яке ви отримали в результаті важливих реформ

«Із минулого літа українці можуть подорожувати до ЄС без віз. І це не був сигнал з нашого боку. Це було ваше досягнення, яке ви отримали в результаті важливих реформ. І тепер потрібно ще більше реформ, і не тому, що ми про це кажемо, а тому, що ми чуємо, як українці просять про ці реформи», – зауважила Моґеріні.

Вона подякувала Гройсманові за «разючу роботу» і зазначила, що в ЄС розуміють, що процес запровадження реформ відбувається в умовах величезних викликів через конфлікт на сході України та незаконну анексію Криму. У ЄС завжди наголошували саме на російській відповідальності за це і продовжують підтримувати український суверенітет та територіальну цілісність, зазначила Моґеріні.

Вона також окремо наголосила на прогресі в запровадженні реформ, серед яких охорона здоров’я, пенсійна реформа, сфера державних закупівель та створення антикорупційного суду.

Координатор зовнішньої політики ЄС згадала і про те, що антикорупційні інститути повинні розслідувати такі незакінчені справи, як справа «Приватбанку», в якому було втрачено більш ніж п’ять мільярдів доларів.

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«Україна сьогодні має значення більше, ніж будь-коли»

Голова МЗС Канади Христя Фріланд зазначила, що «Україна сьогодні має значення більше, ніж будь-коли». В умовах, коли міжнародний правовий порядок перебуває під загрозою у всьому світі, саме Україна є одним із найкритичніших полів бою, вважає вона.

«Успіх ліберальної демократії в Україні та ринкових реформ перш за все надзвичайно важливий для українців. Але він також надзвичайно важливий для будь-кого, і я також думаю, що це стосується і всіх у цій залі, хто вірить у міжнародний правовий порядок та ліберальну демократію», – зазначила Фріланд.

Україна – це лінія розмежування між ліберальною демократією та авторитаризмом

Вона також окремо закликала до негайного визволення українського режисера Олега Сенцова, який наразі перебуває в російській в’язниці.

«Я думаю, ми всі підтримуємо ліберальну демократію в Україні тому, що ми добре розуміємо, що Україна – це лінія розмежування між ліберальною демократією та авторитаризмом», – мовилося в виступі канадської глави МЗС.

Вона також нагадала, що Україні необхідно запроваджувати реформи для того, щоб українці жили в тій країні, в якій вони заслуговують жити.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у своєму твітері демонструє вимогу звільнити Олега Сенцова, яка пролунала під час конференції

Британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон, у свою чергу, зауважив, що Україна паралельно веде дві боротьби: в одній вона протистоїть зовнішній агресії, в іншій – будує внутрішню безпеку та процвітання за допомогою реформ. І обидва ці процеси, за його словами, нерозривно пов’язані між собою.

Джонсон наголосив на тому, що всі досягнення України відбуваються на тлі «безжалісної» російської агресії. Він зазначив, що Британія є одним з найбільших прихильників України.

Я хочу, щоб ви знали: Велика Британія тут, і вона готова прийти на допомогу

Міністр також повідомив, що наступного року Британія надасть Україні технічної та гуманітарної допомоги на 35 мільйонів фунтів, продовжуватиме допомагати навчати українську армію, а також допоможе Україні у боротьбі із російською дезінформацією та підтримає проекти, що заохочують розширення прав і можливостей для жінок, в тому числі тих, які стали жертвами домашнього насильства.

Британський міністр також висловив думку, що Україна має чудове майбутнє, хоча й легко буде не завжди. «Треба буде ухвалювати складні рішення, але я хочу, щоб ви знали: Велика Британія тут, і вона готова прийти на допомогу», – зазначив Джонсон.

Міністр закордонних справ Швеції Марґот Валльстрем: «У прекрасному Копенгагені на конференції з питань реформ в Україні, організованому Андерсом Самуельсеном. Швеція продовжує потужну підтримку українських реформ»

У своєму твітері напередодні події Гройсман повідомляв, що його візит до Данії передбачає понад десяток робочих зустрічей. Перша з них відбулася із головою уряду королівства Ларсом Лекке Расмуссеном.

За словами Гройсмана, вони обговорили не тільки українські реформи, але також «спільні позиції в протидії російській агресії та недопущенні будівництва «Північного потоку-2».

Расмуссен у перебігу зустрічі висловив думку, що найкращою відповіддю, яку Україна може дати Росії на її дії в Криму та на сході України, буде розвиток держави, мовиться у твітері прем’єр-міністра України.

Напередодні конференції Гройсман також повідомляв про зутріч із Христею Фріланд, а також із данським бізнесом, на якій він говорив про інвестиційний клімат в Україні. Він також дав інтерв’ю місцевій телекомпанії DR Byen щодо питань боротьби із корупцією.

Конференція з питань реформ в Україні стала вже другою – перша відбулася у Лондоні в 2017 році. Цьогорічну зустріч організував Андерс Самуельсен – міністр закордонних справ Данії.