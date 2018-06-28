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28 Червень 2018, Київ 15:53
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 28 червня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 28 червня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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