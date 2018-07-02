Вімблдон 2018: перший «домашній» турнір для кращої тенісистки України

На трав’яних кортах затишного куточку південно-західного Лондона розпочинається найпрестижніший і найкласичніший з усіх тенісних турнірів, а саме Вімблдонська першість. Цей турнір, втім, асоціюється не лише з тенісом. Чи відрізнятиметься цей турнір у Вібмблдоні від решти попередніх, і чого очікувати українським любителям тенісу?

Тенісний комплекс Всеанглійського тенісного і крокетного клубу у Вімблдоні постає таким собі місцем, де люди бажають бути поміченими і побачити ще когось з відомих постатей не лише спорту і політики. І це, не кажучи вже про традиційні позатенісні атрибути цього шанованого змагання, як полуниця з вершками, традиційний англійський коктейль «Піммз», ну і звісно всюдисуще шампанське.

Так само, як вже стало традиційно, Центральний Корт вімблдонського комплексу є справжньою Меккою для любителів тенісу, на трибунах якого можна побачити будь-кого, чиї фото регулярно з’являються у щоденних часописах та глянцевих журналах. Отож, Вімблдонський тенісний турнір виходить за рамки просто спортивного змагання.

І, ясна річ, що Вімблдон – це ще й гроші. І гроші не малі. Цьогорічний призовий фонд турніру було збільшено на додаткові 2,4 мільйони фунтів стерлінґів (3,25 мільйони доларів). Наведу лише деякі приклади. Лише за вихід на корт у першому раунді Вімблдонського тенісного турніру учасник отримує 39 тисяч фунтів стерлінґів (53 тисячі доларів). Далі суми збільшуються з карколомною швидкістю і вираховуються за допомогою множення.

Діставшись чвертьфіналів, учасники можуть розраховувати вже на 281 тисячу фунтів стерлінґів (382 тисячі доларів). Поява на кортах у півфіналі додасть до банківського рахунку учасників вже 562 тисячі фунтів стерлінґів (764 тисячі доларів). А вже діставшись фіналу на вже згаданому Центральному Корті принесе мінімум 1 мільйон 125 тисяч фунтів стерлінґів (1 мільйон 530 тисяч доларів). Перемога на турнірі обчислюється вже у 2 мільйони 250 тисяч фунтів стерлінґів (3 мільйони 60 тисяч доларів).

Втім, цього року буде запроваджено нові правила щодо призових грошей на Вімблдоні, які сприймаються дещо суперечливо. Будь-який учасник, який в останню хвилину скаже, що не у змозі виступати далі на турнірі перед першим раундом, отримає лише половину з вищезгаданої суми за появу на корті. Решта 50% суми піде тому, хто, так би мовити, вийде на заміну. Все це, за словами організаторів, зменшить кількість охочих удати собі травму, аби просто покласти до гаманця призові гроші.

Цього разу минулорічні переможці Вімблдону – швейцарець Роджер Федерер та іспанка венесуельського походження Ґарбін’є Муґуруса захищатимуть свої титули, так само й захищаючи своє право на всі оті мільйони.

Ясна річ, що попри те, що турнір відбувається на історичній батьківщині тенісу, британські тенісисти, зазвичай розглядаються як певні аутсайдери. До 2013 року, коли британець Анді Маррей виграв турнір у Вімблдоні, попередній британець, який підняв найпочесніший з усіх тенісних трофеїв, був Фред Перрі 1936 року. На додаток, буквально напередодні відкриття турніру, той таки Анді Маррей заявив, що не зможе взяти участь у змаганнях з причини травми. Британським поціновувачам тенісу залишається затамувати подих і стежити за виступами молодого покоління своїх тенісистів, які, відверто кажучи, зірок з неба аж ніяк не хапають.

Українські надії і сподівання

Погляди українських любителів тенісу на цьому Вімблдонському тенісному турнірі буде спрямовано у бік 4 жінок і 2 чоловіків, які виходять на смарагдові корти Всеанглійського тенісного і крокетного клубу у Вімблдоні.

У чоловічому заліку Сергій Стаховський грає проти португальця Жоао Соузи, а Олександр Долгополов зіграє проти уруґвайця Пабло Куеваса. У жінок Еліна Світоліна вийде проти німкені Тетяни Марії, Леся Цуренко матиме доволі серйозну опонентку Тімею Бабош з Угорщини, а Катерина Бондаренко також матиме потужну суперницю – Люцію Шафаржову з Чехії. Катерина Козлова розпочне турнір матчем проти американки Дженніфер Брейді.

Варто додати, що головна надія українського тенісу Еліна Світоліна, посіяна цього року п’ятою, вона рішучо налаштована зайти доволі далеко на турнірі. Варто взяти до уваги, що Світоліна мешкає у британській столиці, і цей турнір стане для неї цього разу, так би мовити «домашнім». Тому українка впевнена у своїх силах.

«Для мене цей Вімблдон буде першим після переїзду в Лондон. Думаю, це мені допоможе. Я буду відчувати себе як вдома», – заявила Еліна Світоліна.

Згідно з сіткою жеребкування, Світоліна, якщо вона дійде до 1/16 фіналу може потрапити на легендарну американку Серену Вільямс, яку було посіяно під доволі неочікувано низьким 25-м номером, з причини того, що Серена народила дитину і дещо втратила свій рейтинг. Потенційний матч Світоліна – Вільямс безперечно викликатиме неабиякий інтерес у глобальному товаристві поціновувачів тенісу.